في ظل تزايد الاهتمام بنمط الحياة الصحي، يبرز الشاي الأخضر كأحد أكثر المشروبات الطبيعية التي تحظى بإقبال واسع حول العالم، لما يحتويه من عناصر غذائية ومركبات نشطة تدعم وظائف الجسم.

وبحسب موقع Healthline، فإن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، خاصة مركبات "البوليفينولات"، التي تلعب دورا محوريا في مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي، ما يساعد على حماية الخلايا من التلف وتعزيز الصحة العامة.

كيف يدعم الشاي الأخضر صحة القلب؟

يساهم الشاي الأخضر في خفض مستويات الكوليسترول الضار، كما يعزز مرونة الأوعية الدموية، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

هل يحسن الشاي الأخضر وظائف الدماغ؟

يحتوي الشاي الأخضر على مزيج من الكافيين و"الثيانين"، ما يساعد على تحسين التركيز والمزاج والذاكرة، وقد يساهم في تقليل خطر التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

هل يساعد الشاي الأخضر على حرق الدهون؟

تشير دراسات إلى أن الشاي الأخضر يعزز عملية الأيض، ما يساعد الجسم على حرق الدهون بكفاءة أكبر، ويدعم خطط إنقاص الوزن عند دمجه مع نظام غذائي صحي.

هل ينظم الشاي الأخضر مستوى السكر في الدم؟

يمكن أن يساهم الشاي الأخضر في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

هل يقي الشاي الأخضر من السرطان؟

تظهر بعض الأبحاث أن مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، من خلال حماية الخلايا والحمض النووي من التلف، مع ضرورة الاعتماد على نمط حياة صحي متكامل.