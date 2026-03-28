

أصاب صاروخ إيراني قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، مما أدى إلى إصابة عشرة من أفراد الخدمة الأمريكيين، اثنان منهم إصابتهما خطيرة، وتضرر عدة طائرات أمريكية مخصصة للتزود بالوقود، وذلك وفقاً لمسؤولين أمريكيين وسعوديين مطلعين على الضربة.

وقال المسؤولون إن الهجوم شمل أيضاً طائرات بدون طيار، بحسب وول ستريت جورنال.

وكان ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قال إن التحدي الأكبر بعد انتهاء الحرب سيكون منع إيران من فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، واصفًا هذا الاحتمال بأنه غير قانوني وخطير على العالم.

وأضاف أن الحرب ستستمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع أخرى.

ونفذت إسرائيل هجوماً واسعاً استهدف مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ومنشآت للأسلحة.

وكانت إيران قد أعادت في وقت سابق سفينتي حاويات مملوكتين للصين من مضيق هرمز، في خطوة غير معتادة من طهران، التي ركزت حصارها البحري على الدول التي تعتبرها داعمة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن أكثر من ثلاثمائة جندي أمريكي أُصيبوا بعد أربعة أسابيع من الحرب مع إيران، ويبحث البنتاجون إرسال ما يصل إلى عشرة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

واستأنف النفط الخام ارتفاعه متجاوزًا مائة دولار للبرميل، بينما تراجعت الأسهم الأمريكية رغم خطوة ترامب بوقف الضربات على قطاع الطاقة الإيراني.