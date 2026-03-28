تنطلق امتحانات شهر مارس 2026 اعتبارًا من اليوم السبت 28 مارس في المدارس التي تعمل بنظام يوم السبت، على أن تنطلق يوم الأحد 29 مارس في باقي المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك لطلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

في إطار الاستعدادات الجارية، وجهت المديريات التعليمية عددًا من التعليمات المهمة إلى الإدارات والمدارس لضمان سير الامتحانات بشكل منظم، مع التأكيد على الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

أسئلة تقيس الفهم

شددت التعليمات على ضرورة إعداد أوراق الامتحانات وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بحيث تركز الأسئلة على قياس مستوى الفهم والاستيعاب لدى الطلاب، وليس الاعتماد على الحفظ فقط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

الالتزام بالمواعيد

أكدت المديريات أهمية الالتزام الكامل بمواعيد عقد الامتحانات دون تأخير، مع فرض حالة من الانضباط داخل اللجان، ومنع أي محاولات للغش، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

متابعة التصحيح

تم توجيه المدارس بضرورة متابعة أعمال التصحيح بشكل يومي ومنتظم، لضمان الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مع إعلان النتائج بدقة وشفافية.

تجهيز اللجان

كما شددت التعليمات على تكثيف المتابعة الميدانية داخل المدارس خلال فترة الامتحانات، والتأكد من جاهزية اللجان ونظافتها، بما يوفر بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الاختبارات.

التأكيد على حضور الطلاب

دعت المديريات إلى متابعة نسب حضور الطلاب خلال فترة الامتحانات، والتأكيد على عدم الغياب، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع أولياء الأمور لضمان استقرار العملية التعليمية والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ.

ضوابط إعداد الأسئلة

أوضحت التعليمات أن أسئلة الامتحانات ستكون من محتوى كتب المدرسة ومواد التقييمات المعتمدة، مع تضمين آيات قرآنية في امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية، على أن يُطلب من الطالب استكمال باقي الآية.