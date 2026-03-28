

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة خلال الساعات الماضية، في تطور يعكس استمرار التهديدات الجوية التي تستهدف أراضي المملكة.

وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع الأهداف فور رصدها، حيث جرى اعتراضها وتدميرها بنجاح، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مع تكرار الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة في عدد من مناطق المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتواصل القوات المسلحة السعودية جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات محتملة، في إطار الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.