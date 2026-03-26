مع انخفاض درجات الحرارة وتغير المواسم، يصبح ما تتناوله من طعام عاملا حاسما في قدرة جسمك على مقاومة الأمراض والحفاظ على النشاط اليومي.

وفقا لموقع NDTV، الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والمقلية قد تؤدي إلى ما يعرف بـ"تسمم الدم الأيضي"، حيث تصبح بطانة الأمعاء أكثر نفاذية، مما يسمح لجزيئات الالتهاب بالدخول إلى مجرى الدم، وبالتالي تثبيط الاستجابة المناعية بشكل مباشر.

1- المشروبات والحلويات السكرية

الإكثار من العصائر المعلبة والمشروبات الغازية والحلويات الغنية بالسكر يقلل فعالية خلايا الدم البيضاء في مكافحة البكتيريا الضارة، وفق دراسة نشرت في مجلة Nutrients، وينصح بالاعتماد على الفواكه الطازجة والخيار الطبيعية للترطيب والطاقة.

2- الأطعمة المقلية

الوجبات الدسمة والثقيلة تبطئ الهضم وتسبب شعورا بالخمول، كما تزيد الالتهابات وتؤثر على صحة الأمعاء، ما يضعف المناعة ويجعل الجسم أقل قدرة على مقاومة الأمراض.

3- الأطعمة المصنعة والمعلبة

الوجبات الجاهزة غالبا ما تحتوي على دهون غير صحية، وملح زائد، ومواد حافظة تؤثر على صحة الأمعاء، وبالتالي تقلل قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

4- الإفراط في تناول الكافيين

الإكثار من القهوة أو مشروبات الطاقة قد يسبب الجفاف ويضعف جهاز المناعة، بحسب مجلة Occupational Medicine and Toxicology، الجرعات العالية من الكافيين تزيد معدل ضربات القلب والأيض، ما يزيد الضغط على الجسم.

5- الأطعمة المالحة

الملح الزائد يؤدي إلى احتباس الماء، والجفاف، وارتفاع ضغط الدم، ويخل بتوازن السوائل في الجسم، ما يضعف المناعة على المدى الطويل.

6- الأطعمة الحارة جدا

التوابل مفيدة للصحة، لكن الإفراط في الطعام الحار قد يهيج المعدة ويؤدي إلى الحموضة والتعرق والشعور بعدم الراحة، ما يؤثر على الصحة العامة.

7- الوجبات السريعة

تناول الوجبات السريعة يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتسمم الغذائي، لذا ينصح باختيار وجبات طازجة ونظيفة.

