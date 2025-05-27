لو بتعاني من مشكلات في المناعة.. روشتة بـ5 أطعمة لتقوية الجهاز المناعي

كتبت - نرمين ضيف الله

يعاني الكثيرون من ضعف المناعة، لذا يلجأ البعض إلى تعويض نقص العناصر الغذائية من خلال الأطعمة الصحية.

وفي هذا السياق، تواصل موقع “مصراوي” مع الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، للتعرف على أفضل الأطعمة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي.

1- البصليات

البصل، والثوم، والكراث من أقوى الأطعمة الطبيعية الداعمة لجهاز المناعة.

تحتوي هذه الأطعمة على مركبات كبريتية فعالة، مثل “الأليسين”، التي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، والفيروسات، والفطريات.

تعمل هذه المركبات على تنشيط خلايا المناعة التي تحارب العدوى، كما أن البصليات غنية بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات وتعزز دفاعات الجسم.

تناولها بانتظام، سواء نيئة أو مطبوخة، يُساهم في تقوية المناعة وتحسين صحة الجهازين التنفسي والهضمي.

2- الزنجبيل

الزنجبيل من الأعشاب القوية الداعمة لجهاز المناعة، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأمراض.

يُستخدم الزنجبيل تقليديًا لتخفيف احتقان الحلق ومحاربة البرد والفيروسات، كما يساهم في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز خلايا المناعة للعمل بكفاءة.

يمكن تناوله طازجًا، أو مغليًا كمشروب دافئ، أو مضافًا إلى الأطعمة.

3- الزبادي

من الأطعمة المفيدة جداً لتقوية جهاز المناعة، خاصةً إذا كان غنيًا بالبكتيريا النافعة التي تحافظ على توازن الجهاز الهضمي.

صحة الأمعاء ترتبط بشكل وثيق بصحة المناعة، حيث إن حوالي 70% من خلايا المناعة توجد في الجهاز الهضمي.

الزبادي يحتوي أيضاً على فيتامين “د”، الذي لا يُعتبر مجرد فيتامين، بل يشبه الهرمون، وله دور كبير في تنظيم الشفرة الوراثية داخل الخلايا.

فيتامين “د” يتفاعل مع مستقبلات خاصة داخل نواة الخلية، ويؤثر على أكثر من 200 شفرة وراثية تتحكم في تنظيم المناعة، ونمو الخلايا، والوقاية من الالتهابات والسرطان.

نقص فيتامين “د” قد يؤدي إلى خلل في قراءة الشفرة الوراثية، مما يُضعف مناعة الجسم ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ويُفضل اختيار الزبادي الطبيعي غير المحلى للاستفادة القصوى من فوائده، ويمكن إضافة الفواكه الطازجة أو العسل لزيادة القيمة الغذائية.

4- الحمضيات

أبرز الأطعمة التي تعزز جهاز المناعة، بفضل محتواها الغني بفيتامين “سي”، الذي يساهم في زيادة إنتاج خلايا المناعة المسؤولة عن مكافحة العدوى.

تشمل الحمضيات الشائعة: البرتقال، الليمون، الجريب فروت، واليوسفي.

إلى جانب دوره في تقوية المناعة، يساعد فيتامين “سي” على تقوية الأغشية المخاطية، مما يمنع دخول الميكروبات.

كما تحتوي الحمضيات على مضادات أكسدة أخرى مثل “الفلافونويدات”، التي تعزز مقاومة الجسم للأمراض.

5- السبانخ

من أقوى الأطعمة الداعمة للمناعة، إذ تحتوي على فيتامين “سي”، الذي يعزز عمل خلايا المناعة.

السبانخ غنية أيضًا بالبيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين “أ” المقوي للمناعة، وتضم مضادات أكسدة تحارب الشوارد الحرة وتقلل الالتهابات.

تتميز السبانخ أيضًا باحتوائها على الحديد وحمض الفوليك.

الحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين في الدم، ما يضمن وصول الأكسجين بكفاءة إلى الخلايا المناعية لتعمل بفاعلية ضد العدوى.

أما حمض الفوليك، فيُسهم في إنتاج خلايا المناعة، ويدعم انقسام الخلايا وتجديد الأنسجة، وهو مهم بشكل خاص للحوامل والمراهقين.

ويُعزز احتواء السبانخ على فيتامين “سي” وبيتا كاروتين من فعالية الحديد والفولات في دعم الجهاز المناعي.

اقرأ أيضا:

في بث مباشر.. طعن بلوجر 9 مرات على يد صديقها - لن تتخيل ما حدث

بعد تصدرها التريند.. 25 صورة ومعلومات عن لي لي أحمد حلمي

بعد تعرضها لأزمة صحية إثر ولادتها.. 16 صورة ومعلومات عن البلوجر دينا داش

"جميلة الجميلات".. اعتقال ملكة جمال فيتنام السابقة لسبب صادم

قانون غريب في هذه المدينة.. "الكعب العالي" يحتاج إلى تصريح