مع انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس، يصبح الاهتمام بالغذاء عاملا رئيسيا للحفاظ على صحة الجسم ومناعته.

ومن بين الأطعمة التي تلعب دورا مهما في دعم الصحة، يبرز العدس كخيار غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على مقاومة الأمراض والحفاظ على الطاقة، وفقا لموقع Healthline.

ماذا يحتوي العدس من عناصر غذائية؟

العدس مصدر غني بالبروتين النباتي، الألياف، الحديد، الفولات، والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهذه العناصر تدعم صحة القلب، الجهاز الهضمي، وتساعد على إنتاج الطاقة، وهو أمر ضروري خلال فصل الشتاء.

كيف يعزز العدس المناعة؟

الألياف الموجودة في العدس تساعد على تحسين صحة الأمعاء، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بجهاز المناعة، كما يساهم الحديد والزنك في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

هل يساعد العدس في الحفاظ على الطاقة والدفء؟

العدس يحتوي على كربوهيدرات معقدة توفر طاقة مستمرة للجسم، كما أن البروتين يساعد على شعورك بالشبع لفترات أطول، وهذا يجعله مثاليا في فصل الشتاء لمواجهة برودة الطقس والحفاظ على النشاط البدني والذهني.

هل العدس مفيد لصحة القلب والجهاز الهضمي؟

الألياف الموجودة في العدس تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم وتحافظ على صحة القلب، كما تساعد على تنظيم عملية الهضم ومنع الإمساك، وهو أمر مهم خاصة مع قلة الحركة في الشتاء.

ما هي أفضل طرق تناول العدس في الشتاء؟

يمكن تحضير العدس في الحساء الساخن، اليخنات، أو إضافته للسلطات المطهية، كما ينصح بالابتعاد عن إضافة الكثير من الدهون أو الملح الزائد للحفاظ على فوائده الصحية القصوى.

