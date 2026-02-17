إعلان

فوائد مذهلة لتناول الفراولة.. تعرف عليها

كتب : مصراوي

12:00 م 17/02/2026

الفراولة من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية، فهي لا تمنح الجسم مذاقًا شهيًا فحسب، بل تدعم أيضًا المناعة، تساعد في إنقاص الوزن، وتقلل الالتهابات.

وفقا لموقع "health"، إليكم أبرز فوائد تناول الفراولة:

تعزيز المناعة

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين C، ما يقوي جهاز المناعة ويساعد الجسم على مكافحة العدوى الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

تحسين صحة البشرة

تؤدي الفراولة دورا مهما في الحفاظ على نضارة البشرة وصحتها من خلال تعزيز إنتاج الكولاجين، والوقاية من الجفاف الناتج عن تغيرات الطقس.

تقليل الالتهابات

مركبات الفراولة المضادة للأكسدة مثل حمض الإيلاجيك والأنثوسيانين تساعد على تقليل الالتهابات وحماية الجسم من الإجهاد التأكسدي، الذي يزداد عادة في فصل الشتاء.

دعم صحة القلب

يسهم تناولها في خفض مستوى الكوليسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية، والحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية.

تنظيم نسبة السكر في الدم

بفضل مؤشرها الجلايسيمي المنخفض ومحتواها من البوليفينولات، تساعد على تعزيز حساسية الأنسولين، ما يجعلها خيارا مناسبا لمرضى السكري عند تناولها باعتدال.

تحسين الهضم

الألياف الموجودة بها تدعم عملية الهضم وتساعد على الوقاية من الإمساك، الذي يزداد في الشتاء بسبب انخفاض شرب الماء وتناول وجبات دسمة.

تحسين الحالة المزاجية والطاقة

حمض الفوليك وفيتامين B6 في الفراولة يعززان إنتاج السيروتونين والدوبامين، ما يساعد على تحسين المزاج والشعور بالنشاط والسعادة.

