في كثير من الأحيان نشعر فجأة بالرغبة في تناول الحلويات أو السكريات، دون أن نعرف السبب وراء هذا الشعور المفاجئ.

هذه الرغبة قد تكون مؤشرا على استجابة الجسم لاحتياجاته للطاقة أو انعكاسا لبعض العوامل الصحية والنفسية.

وكشف الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، عن الأسباب وراء شعور الجسم بالرغبة المفاجئة في تناول السكر، مؤكدا أن هذه الظاهرة شائعة لدى كثيرين وقد تكون مؤشرا على بعض السلوكيات الغذائية أو الحالات الصحية.

لماذا يطلب الجسم السكر فجأة؟

وأوضح شهاب في تصريحات لمصراوي، أن الرغبة المفاجئة في السكر غالبا ما ترتبط بانخفاض مستوى الجلوكوز في الدم، أو بعد فترات طويلة من الصيام، أو عند تناول وجبات فقيرة بالبروتين والألياف، ما يؤدي إلى شعور الجسم بالحاجة لمصدر سريع للطاقة.

وأشار إلى أن السكر يعطي دفعة سريعة للطاقة لكنه يختفي تأثيره سريعا، ما يسبب دورة مستمرة من الرغبة في تناول المزيد.

سر الرغبة في تناول السكريات

وبين أخصائي التغذية أن الإجهاد النفسي وقلة النوم يزيدان من إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يحفز بدوره الرغبة في تناول السكريات والأطعمة عالية السعرات، كنوع من تعويض الجسم للطاقة المفقودة.

وأضاف أن تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات، الدهون الصحية، والألياف، وشرب الماء بانتظام، بالإضافة إلى الحصول على قسط كاف من النوم وممارسة الرياضة، يساهم بشكل كبير في تقليل الرغبة المفاجئة في السكريات.

كما نصح بمتابعة مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة ملحوظة في الرغبة بالسكر، لأنها قد تكون علامة على مقاومة الأنسولين أو مشاكل في إفراز الإنسولين، مما يستدعي استشارة طبيب مختص.

وأوضح أن إدراج الفواكه والمكسرات والوجبات الخفيفة الصحية بين الوجبات الرئيسية، يساعد في تلبية حاجة الجسم للطاقة بطريقة صحية دون الإضرار بمستويات السكر.

هذا النوع من الحلويات الرمضانية يزيد خطر الإصابة بالسرطان.. احذره

في 8 خطوات.. تمتع بحلويات العيد بشكل صحي دون اكتساب الوزن

6 أضرار لتناول الحلويات قبل الوجبة الرئيسية