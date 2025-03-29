في 8 خطوات.. تمتع بحلويات العيد بشكل صحي دون اكتساب الوزن

عيد الفطر مناسبة رائعة للاحتفال مع الأهل والأصدقاء بعد شهر من الصيام، ورغم أن الأطعمة والحلويات الشهية تتوفر بكثرة، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ولتفادي ذلك، يمكن اتباع بعض الإرشادات التي تساعدك في الاستمتاع بالعيد بشكل صحي.

خطوات تناول الحلوى وفق موقع "هيلث لاين".

خطط لوجباتك بشكل متوازن

إعداد خطة غذائية مسبقة يساعد على الحفاظ على نظام غذائي صحي. حاول تضمين الخضروات والبروتينات قليلة الدسم في الوجبات مع تقليل الحصص الغذائية وتوزيع الطعام على مدار اليوم.

لا تفوت وجبة الإفطار

تخطي وجبة الإفطار قد يؤدي إلى شعور زائد بالجوع، مما يدفعك لتناول كميات كبيرة لاحقاً. احرص على تناول إفطار متوازن يحتوي على البروتين والألياف لتوفير طاقة مستمرة طوال اليوم.

اختر الأطعمة الصحية

قلل من تناول الأطعمة المقلية والغنية بالسكر. ركز على تناول الأطعمة المتوازنة التي تشمل الخضروات والبروتينات الصحية. كما يفضل تقليل الكربوهيدرات مثل الأرز.

قلل من السكر

الحلويات والمشروبات الغازية تكون وفيرة في العيد، ولكن الإفراط في السكر قد يزيد من خطر السمنة والسكري. حاول تناول الحلويات الخفيفة والمشروبات الطبيعية منخفضة السكر.

اشرب كميات كافية من الماء

الماء أساسي للحفاظ على ترطيب الجسم. احرص على شرب 8-10 أكواب من الماء يومياً، خاصة بعد تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات.

تجنب الإفراط في الطعام

الإفراط في تناول الطعام قد يسبب عسر الهضم وزيادة الوزن. حاول التحكم في حصص الطعام واستمتع بكل قضمة بشكل بطيء لتشعر بالشبع دون الحاجة للإفراط في الأكل.

اختر الفاكهة بدلاً من الحلويات

الفواكه الطازجة مثل البرتقال والتفاح والعنب تعتبر بديلاً صحياً للحلويات التقليدية. فهي غنية بالألياف التي تحسن من صحة الجهاز الهضمي وتوفر طاقة طبيعية.

حافظ على النشاط البدني

إلى جانب تناول الطعام الصحي، يعتبر النشاط البدني جزءاً أساسياً للحفاظ على صحتك. حاول ممارسة الرياضة أو المشي لمدة 30 دقيقة يومياً، لتوازن السعرات الحرارية التي تستهلكها خلال العيد.