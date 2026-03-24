إعلان

الحق نفسك.. نصائح عملية لتفادي اكتئاب ما بعد العيد

كتب : أحمد الضبع

05:00 م 24/03/2026

الاكتئاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعودة الحياة اليومية، يشعر البعض بحالة من الكآبة والتراجع المزاجي، ما يعرف بـ"اكتئاب ما بعد العيد".


وقال الدكتور أحمد عثمان، أخصائي المخ والأعصاب والطب النفسي، إن الانتقال المفاجئ من أجواء العيد إلى الروتين اليومي يسبب تذبذبا في المزاج، والإحساس بالتعب والإحباط، ومعظم الحالات تزول بالاعتماد على تنظيم النوم والنشاط اليومي.


كيفية التغلب على اكتئاب ما بعد العيد


وأضاف "عثمان" في تصريحات لمصراوي، أن للتغلب على اكتئاب ما بعد العيد، من المهم تنظيم النوم والاستيقاظ، فالحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يقلل اضطراب الساعة البيولوجية ويزيد شعورك بالنشاط والحيوية طوال اليوم.


كيف تتخلص من الاكتئاب بعد العيد؟


وتابع أن ممارسة الرياضة الخفيفة يوميا، حتى نصف ساعة من المشي أو تمارين التمدد، تنشط الدورة الدموية وتساعد على إفراز هرمونات السعادة، مما يقلل التوتر النفسي ويحسن المزاج".


وأوضح أن العودة التدريجية للروتين اليومي أمر ضروري، فلا تحاول إنجاز كل مهامك دفعة واحدة، لكن قسمها على أيام متعددة لتجنب الضغط النفسي والإجهاد الذهني.


وأضاف أن التغذية الصحية تلعب دورا كبيرا في تثبيت مستويات الطاقة وتحسين المزاج، لذلك تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والخضروات والفواكه، مع الحد من السكريات والمقليات.


وبين أن الحفاظ على التواصل الاجتماعي حتى في لقاءات قصيرة مع الأصدقاء أو أفراد العائلة يساعد على تقليل الشعور بالوحدة وتحفيز المزاج الإيجابي.

اقرأ أيضا:

دراسة: اكتئاب الأم قد يزيد خطر التوحد لدى الأطفال

أطعمة تسبب الاكتئاب.. ابتعد عنها لحماية صحتك النفسية

عيد الفطر كتئاب لصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
شئون عربية و دولية

يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
قناة مجانية تعلن نقل مباراة البرازيل وفرنسا الودية
رياضة عربية وعالمية

قناة مجانية تعلن نقل مباراة البرازيل وفرنسا الودية
البنك المركزي: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز 21% خلال يناير إلى
أخبار البنوك

البنك المركزي: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز 21% خلال يناير إلى
خلفًا للاريجاني.. تعيين محمد باقر أمينًا للأمن القومي الإيراني
شئون عربية و دولية

خلفًا للاريجاني.. تعيين محمد باقر أمينًا للأمن القومي الإيراني

موعد الإعلان عن الحد الآدني للأجور وقيمة الزيادة
أخبار مصر

موعد الإعلان عن الحد الآدني للأجور وقيمة الزيادة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"