مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعودة الحياة اليومية، يشعر البعض بحالة من الكآبة والتراجع المزاجي، ما يعرف بـ"اكتئاب ما بعد العيد".



وقال الدكتور أحمد عثمان، أخصائي المخ والأعصاب والطب النفسي، إن الانتقال المفاجئ من أجواء العيد إلى الروتين اليومي يسبب تذبذبا في المزاج، والإحساس بالتعب والإحباط، ومعظم الحالات تزول بالاعتماد على تنظيم النوم والنشاط اليومي.



كيفية التغلب على اكتئاب ما بعد العيد



وأضاف "عثمان" في تصريحات لمصراوي، أن للتغلب على اكتئاب ما بعد العيد، من المهم تنظيم النوم والاستيقاظ، فالحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يقلل اضطراب الساعة البيولوجية ويزيد شعورك بالنشاط والحيوية طوال اليوم.



كيف تتخلص من الاكتئاب بعد العيد؟



وتابع أن ممارسة الرياضة الخفيفة يوميا، حتى نصف ساعة من المشي أو تمارين التمدد، تنشط الدورة الدموية وتساعد على إفراز هرمونات السعادة، مما يقلل التوتر النفسي ويحسن المزاج".



وأوضح أن العودة التدريجية للروتين اليومي أمر ضروري، فلا تحاول إنجاز كل مهامك دفعة واحدة، لكن قسمها على أيام متعددة لتجنب الضغط النفسي والإجهاد الذهني.



وأضاف أن التغذية الصحية تلعب دورا كبيرا في تثبيت مستويات الطاقة وتحسين المزاج، لذلك تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والخضروات والفواكه، مع الحد من السكريات والمقليات.



وبين أن الحفاظ على التواصل الاجتماعي حتى في لقاءات قصيرة مع الأصدقاء أو أفراد العائلة يساعد على تقليل الشعور بالوحدة وتحفيز المزاج الإيجابي.

