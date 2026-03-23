كشفت دراسة أن تقليل الأطعمة ذات المذاق الحلو لا يضمن بالضرورة خفض الرغبة في السكر أو تحسين الصحة العامة، ما يعيد النظر في بعض النصائح الغذائية الشائعة.



كيف أجريت الدراسة؟



وبحسب موقع ساينس ديلي العلمي، أجرى باحثون تجربة سريرية استمرت 6 أشهر، بمشاركة 180 شخصا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تناولت نظاما غذائيا مرتفع الحلاوة، مجموعة منخفضة الحلاوة، مجموعة متوسطة الحلاوة.



هل الطعم الحلو يهدد الصحة؟



وأظهرت النتائج أن تفضيل الطعم الحلو لم يتغير لدى أي مجموعة، كما لم تسجل فروق كبيرة في الوزن، أو مؤشرات السكري، أو مخاطر أمراض القلب، ولاحظ الباحثون أن كثيرا من المشاركين عادوا تدريجيا إلى عاداتهم الغذائية السابقة.



أيهمنا أكثر تأثيرا.. كمية السكر أم الطعم الحلو؟



وتشير الدراسة إلى أن المشكلة الصحية تكمن في كمية السكر والسعرات الحرارية أكثر من مجرد الطعم الحلو، فبعض الأطعمة غير الحلوة تحتوي على كميات كبيرة من السكر، بينما الفواكه ومنتجات الألبان قد تكون حلوة الطعم لكنها مفيدة غذائيا.



ما أسباب الرغبة في السكر؟



ويشرح الباحثون أن حب الإنسان للطعم الحلو قد يكون فطريا ولا يتغير بسهولة حتى عند تعديل النظام الغذائي، ما يفسر فشل محاولات كسر الإدمان على السكر عبر تقليل الحلاوة وحدها.



ما البدائل الصحية للأطعمة الحلوة؟



وبدلا من الامتناع التام عن الأطعمة الحلوة ، ينصح الخبراء باختيار مصادر صحية مثل الفواكه، وتقليل الحلويات المصنعة والمشروبات السكرية، مع الانتباه لإجمالي السعرات الحرارية اليومية.

