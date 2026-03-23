ماذا يحدث لجسمك عند التعرض المنتظم للشمس؟.. فوائد وأضرار

كتب : سيد متولي

07:30 م 23/03/2026

التعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم يؤثر بشكل كبير على صحة الجسم ووظائفه الحيوية، إلا أن هذا التأثير يعتمد على مدة التعرض وطبيعة الضوء.


فوائد الشمس للجلد


وفقًا لموقع هيلث، تحفز أشعة الشمس الجلد على إنتاج فيتامين د، الذي يعد أساسيا لدعم الجهاز المناعي، وتقليل الالتهابات، وتعزيز امتصاص الكالسيوم اللازم لصحة العظام، وتختلف المدة المناسبة للتعرض بين الأفراد، لكنها غالبا تتراوح بين بضع دقائق إلى نصف ساعة عدة مرات أسبوعيا.


ما فوائد التعرض المنتظم للشمس؟


أحد أبرز تأثيرات الضوء الطبيعي هو تعزيز إنتاج فيتامين د، الذي لا يقتصر دوره على تقوية العظام، بل يمتد إلى دعم المناعة وتقليل فرص العدوى، كما يسهم فيتامين د في تحسين المزاج، إذ يعمل الضوء الطبيعي على تحفيز إفراز مواد كيميائية في الدماغ تعزز الشعور بالراحة والسعادة.


هل التعرض للشمس ينظم الساعة البيولوجية؟


وينظم التعرض للشمس الساعة البيولوجية للجسم، حيث يساعد الضوء الصباحي على ضبط دورة النوم والاستيقاظ، مما ينعكس على جودة النوم ليلا ومستوى النشاط والتركيز خلال النهار.


هل التعرض للشمس يؤثر على ضغط الدم؟


الشمس تؤثر على ضغط الدم، إذ يحفز الضوء على الجلد إطلاق مركبات تساعد على توسع الأوعية الدموية، ما يحسن تدفق الدم ويخفض الضغط، وبالتالي يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.


ما أضرار التعرض المفرط للشمس؟


الإفراط في التعرض لأشعة الشمس قد يكون ضارا، إذ يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تتلف خلايا الجلد بسرعة، ما يزيد من احتمالات ظهور التجاعيد المبكرة والتصبغات، وقد يصل إلى الإصابة بسرطان الجلد في الحالات المزمنة.


كما أن التعرض الطويل للشمس، خاصة في أوقات الحرارة الشديدة، قد يؤدي إلى الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس وفقدان السوائل، مع تأثيرات سلبية على الجسم بشكل عام.

