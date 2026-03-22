أفضل الأطعمة الغنية بالكولاجين لصحة البشرة والمفاصل

كتب : شيماء مرسي

06:00 ص 22/03/2026

يعتبر الكولاجين عنصرا أساسيا لصحة البشرة والمفاصل والأوتار، وغالبا ما يكون مرق العظام مصدر رئيسي له.

وهناك أطعمة أخرى يمكن أن تعزز مستويات الكولاجين في الجسم، وفق ما كشف موقع "Verywell Health".

ما مصادر الكولاجين في الأسماك والمأكولات البحرية؟

تعد الأسماك والمأكولات البحرية مصدراً جيداً للكولاجين، لا سيما في الجلد والعظام والأنسجة الضامة، لذا ينصح بتناول الأسماك مثل السلمون مع الجلد للحصول على أقصى فائدة.

ما فوائد تناول السردين للتمتع بالكولاجين؟

يعتبر السردين خيارا ممتازا، إذ يؤكل عادة مع الجلد والعظام الصغيرة، ما يجعله غنيا بالكولاجين والعناصر الغذائية المفيدة.

كيف تساعد اللحوم المطهية ببطء في زيادة الكولاجين؟

تحتوي قطع اللحم القاسية مثل لحم الصدر على كميات كبيرة من الكولاجين، وتصبح طرية عند الطهي البطيء.

ما هو دور الجيلاتين كمصدر للكولاجين؟

يصنع الجيلاتين من غلي العظام والغضاريف، وبالتالي يحتفظ بالكولاجين حتى عند استخدامه في الحلويات.

أي أجزاء من الدواجن تحتوي على الكولاجين؟

تحتوي الدواجن، خاصة الجلد والأفخاذ على نسب جيدة من الكولاجين.

ما المصادر غير الشائعة للحم الغني بالكولاجين؟

مثل الكرشة وأقدام الدجاج وذيل البقر، تعد من أغنى المصادر بالكولاجين.

