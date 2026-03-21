يلجأ كثير من الأشخاص إلى بعض العادات البسيطة قبل النوم من أجل الاسترخاء وتحسين جودة النوم، ومن أبرز هذه العادات نقع القدمين في الماء الدافئ مع الملح.

وتعد هذه الطريقة من الوسائل التقليدية التي استخدمت منذ سنوات طويلة للمساعدة على تهدئة الجسم وتخفيف التعب بعد يوم طويل.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة dailymail، فإن هذه العادة قد تقدم عدة فوائد صحية للجسم، خاصة عند ممارستها قبل النوم مباشرة، لما لها من تأثير مهدئ على الأعصاب والعضلات.

كيف يؤثر نقع القدمين في الماء والملح على الجسم؟

عند نقع القدمين في الماء الدافئ، يبدأ الجسم تدريجيا في الاسترخاء نتيجة تحسن الدورة الدموية في القدمين، كما يساعد الملح على تهدئة العضلات وتقليل التوتر.

كما تعمل حرارة الماء على توسيع الأوعية الدموية، ما يساعد على تدفق الدم بشكل أفضل ويمنح شعورا بالراحة.

متى ينصح بنقع القدمين بالماء والملح؟

يجب القيام بهذه العادة قبل النوم مباشرة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، حيث يكون الجسم في مرحلة الاستعداد للنوم.

ويمكن تكرار هذه العادة عدة مرات في الأسبوع، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الإرهاق أو الوقوف لفترات طويلة خلال اليوم.

ما أبرز الفوائد الصحية لهذه العادة؟

- المساعدة على الاسترخاء والنوم

يساعد الماء الدافئ والملح على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر، ما قد يسهم في تحسين جودة النوم.

- تخفيف آلام القدمين

يمكن أن يخفف نقع القدمين من آلام العضلات والتعب الناتج عن المشي أو الوقوف لفترات طويلة.

- تحسين الدورة الدموية

يساعد الماء الدافئ على تنشيط الدورة الدموية في القدمين، مما يساهم في تقليل الشعور بالتعب.

- تقليل التورم

قد يساعد الملح على تقليل احتباس السوائل في القدمين، ما يخفف من التورم الخفيف.

- تنظيف القدمين والعناية بالجلد

يساعد الماء الدافئ والملح على تنظيف القدمين والتخلص من الجلد الميت، مما يحافظ على صحة الجلد.

لماذا يضيف البعض الملح إلى الماء؟

يستخدم الملح في هذه الطريقة لأنه يحتوي على معادن طبيعية قد تساعد في تهدئة الجلد وتقليل الالتهابات الخفيفة، إضافة إلى دوره في تنظيف القدمين.

