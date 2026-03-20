يجب فحص قدميك بعد أداء كل صلاة، لأن هناك أعراض تستدعي زيارة الطبيب إذا ظهرت عليهما، لأنها تكشف مبكرا عن إصابتك بانسداد شرايين القلب.

ما هي العلامات الأساسية التي تكشف انسداد شرايين القلب؟

فيما يلي العلامات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها في قدميك، خاصة عند الراحة بعد النشاط وفقا لما ذكره موقع healthmatters، وتشمل ما يلي:

1- برودة القدمين

الشعور المستمر ببرودة القدمين، حتى في الأجواء الدافئة، غالبا ما يكون علامة على ضعف تدفق الدم إلى الأطراف، نتيجة ضيق الشرايين حيث ينخفض كمية الدم التي تصل إلى القدمين، ما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارتهما مقارنة ببقية الجسم.

2- تغير لون الجلد في القدمين

يتغير لون جلد القدمين ويميل إلى اللون الأزرق أو البنفسجي، وغالبا ما يحدث هذا التغير عندما لا يصل الدم المحمل بالأكسجين بشكل كاف إلى الأنسجة، وهو ما ينتج عن ضيق أو انسداد الشرايين.

3- ألم في القدم أثناء الوقوف

الشعور بألم أو تقلصات في القدمين أو الساقين أثناء المشي أو الوقوف لفترة طويلة يكون علامة على انسداد الشرايين، وغالبا ما يحدث هذا الألم لأن العضلات لا تحصل على كمية كافية من الدم أثناء الحركة، فيظهر الألم ثم يختفي بعد الراحة.

4- بطء التئام الجروح في القدم

عدم شفاء جروحك بسرعة من العلامات التي تستدعي زيارة الطبيب، لأن بطء التئام الجروح يشير إلى ضعف الدورة الدموية بسبب انسداد الشرايين، مما يعيق قدرة الجسم على إصلاح الأنسجة المتضررة.

5- تنميل القدمين

الشعور بالتنميل غالبا ما يحدث نتيجة ضعف وصول الدم إلى الأعصاب في القدمين، ومع استمرار نقص التروية الدموية تتأثر الأعصاب تدريجيا، ما يسبب هذه الأعراض.

لماذا تظهر هذه العلامات بعد الوقوف طويلا؟

خلال الوقوف يتحرك الدم في الجسم ويتغير ضغطه بشكل طفيف، وعند وجود مشكلة في الشرايين تظهر الأعراض بشكل أوضح بعد الراحة، وذلك بسبب زيادة تدفق الدم إلى الأطراف أو الشعور بالألم بعد الحركة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا ظهرت هذه العلامات بشكل متكرر أو استمرت لفترة طويلة، فمن الأفضل استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة مثل قياس ضغط الدم أو فحص الشرايين، مع العلم أن الكشف المبكر عن انسداد الشرايين يساعد في تقليل خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية، ويحافظ على صحة القلب والدورة الدموية.

