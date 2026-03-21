خلال الليل، ينخفض ضغط الدم وتتباطأ ضربات القلب، وهي مرحلة أساسية لإصلاح الجسم وتجديده، لكن العادات غير الصحية تعطل هذه العملية، ما يزيد مع الوقت من خطر الالتهابات واضطراب الهرمونات وأمراض القلب.

فيما يلي، 6 عادات يوصى بتجنبها في المساء لحماية القلب، وفقا لموقع "CNBC".

لماذا يجب تجنب الوجبات الثقيلة ليلا؟

ينصح الأطباء بالابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة أو الوجبات الثقيلة في وقت متأخر من المساء، لأن الجهاز الهضمي يظل نشطًا في وقت يحتاج فيه الجسم إلى الراحة، هذا النشاط الإضافي يزيد من العبء على القلب، ويمنعه من الدخول في مرحلة التعافي الليلي بشكل طبيعي.

كيف يؤثر الكافيين على صحة القلب مساء؟

تناول القهوة أو المشروبات المنبهة في المساء من العادات التي يُفضل تجنبها، إذ يمكن أن يؤدي الكافيين إلى رفع ضغط الدم، والتأثير على انتظام ضربات القلب، فضلا عن تعطيل النوم، وهو ما ينعكس سلبا على صحة القلب.

ما تأثير استخدام الشاشات قبل النوم؟

يحذر الخبراء من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، لأن الضوء الأزرق المنبعث منها يربك الساعة البيولوجية للجسم، ويزيد من إفراز هرمونات التوتر، ما يؤدي إلى تراجع جودة النوم ويؤثر على راحة القلب.

هل ممارسة الرياضة ليلا مفيدة؟

رغم أهمية النشاط البدني، فإن ممارسته بشكل مكثف في وقت متأخر من الليل يسبب تنشيط الجسم بشكل مفرط، ما يعيق الاسترخاء ويؤثر سلبا على القدرة على النوم، وبالتالي يحد من استفادة القلب من فترة الراحة.

لماذا يجب تجنب التوتر قبل النوم؟

التوتر أو الانشغال الذهني في المساء، مثل الدخول في نقاشات حادة أو التفكير المفرط، هذا بدروه يسبب ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، ما يمنع الجسم من الاسترخاء ويؤثر على انتظام وظائفه الحيوية، بما في ذلك صحة القلب.

ما العادات الصحية البديلة قبل النوم؟

بدلا من هذه السلوكيات، ينصح باتباع روتين مسائي هادئ، مثل تناول عشاء خفيف، وتقليل الإضاءة، وممارسة أنشطة مريحة تساعد على الاسترخاء.

اقرأ أيضا:

متي يستدعي تسارع ضربات القلب الذهاب للطبيب فورا؟

ما أسباب وأعراض متلازمة القلب المكسور؟

لماذا يتغير نبض القلب فجأة ثم يعود إلى وضعه الطبيعي؟