المشروبات الغنية بالبروتين خيارا عمليا وسريعا لدعم احتياجات الجسم اليومية، سواء لبناء العضلات أو تعزيز الشعور بالشبع أو تحسين التغذية العامة.

وفقا لموقع "Verywell Health"، إليك أفضل المشروبات الغنية بالبروتين:

لماذا مرق العظام مفيدا للصحة؟

يحتوي مرق العظام على نسبة عالية من البروتين، ويتميز بغناه بالكولاجين، وهو عنصر يرتبط بدعم صحة المفاصل والجلد، كما يسهم في تحسين صحة القلب والمساعدة في إنقاص الوزن.

كيف يفيد الكفير صحة الجسم؟

الكفير، وهو حليب مخمر، من المشروبات الغنية بالبروتين، حيث يوفر حوالي 9 جرامات لكل كوب، كما يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تدعم صحة الجهاز الهضمي وتعزز المناعة.

كيف يسهم حليب البقر في تقوية العظام؟

يوفر حليب البقر 8 جرامات من البروتين لكل كوب، ويحتوي على نوعين رئيسيين من البروتين هما الكازين ومصل اللبن، ما يجعله مصدرا متكاملا، كما أنه غني بالكالسيوم والفيتامينات الضرورية لصحة العظام.

ما أفضل البدائل النباتية الغنية بالبروتين؟

يبرز حليب الصويا كأحد أفضل الخيارات النباتية، إذ يحتوي على نحو 8 جرامات من البروتين لكل كوب، إضافة إلى أحماض أمينية ومضادات أكسدة تدعم صحة القلب.

ما فوائد حليب جوز الهند والشوفان؟

يوفر حليب جوز الهند حوالي 6 جرامات من البروتين، لكنه يحتوي أيضا على نسبة مرتفعة من الدهون والسعرات، ما يستدعي تناوله باعتدال.

أما حليب الشوفان، يحتوي على نحو 2 جرام فقط من البروتين، لكنه غني بالألياف ومركبات مفيدة تدعم الصحة العامة.

كيف تختار المشروب المناسب لك؟

يعتمد اختيار مشروب البروتين على الهدف الصحي، سواء كان بناء العضلات، أو فقدان الوزن، أو تحسين النظام الغذائي، كما أن تنويع مصادر البروتين، بين المشروبات والأطعمة، هو الخيار الأفضل لضمان توازن غذائي وصحة أفضل على المدى الطويل.

