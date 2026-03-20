يبحث كثيرون عن طرق طبيعية للحفاظ على صحة القلب وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وإدخال بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في النظام الغذائي اليومي يلعب دورا مهما في دعم صحة القلب والشرايين.

وبحسب ما ذكره موقع Healthline الطبي، فإن الشوفان من الأطعمة المفيدة للقلب، إذ يحتوي على عناصر غذائية تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتعزيز صحة الجهاز القلبي الوعائي.

ما الذي يجعل الشوفان مفيدا لصحة القلب؟

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تعرف باسم بيتا جلوكان، وهي تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الدم، كما تساهم هذه الألياف في تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كيف يساعد الشوفان في خفض الكوليسترول؟

تعمل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان على الارتباط بالكوليسترول داخل الجهاز الهضمي، ما يقلل من امتصاصه في الدم، ومع الاستمرار في تناوله بانتظام، يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

هل يمكن أن يقوي الشوفان عضلة القلب؟

يحتوي الشوفان على مضادات أكسدة ومعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر تدعم صحة القلب وتساعد على تحسين الدورة الدموية، ما ينعكس إيجابا على قوة عضلة القلب.

ما أفضل طريقة لتناول الشوفان يوميا؟

يمكن تناول الشوفان بطرق متعددة، مثل إضافته إلى الحليب أو الزبادي، أو تحضيره كوجبة إفطار مع الفواكه والمكسرات، كما يمكن إدخاله في وصفات صحية مثل الخبز أو العصائر.

