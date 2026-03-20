كحك العيد من أشهر الحلويات المرتبطة بالاحتفال بـ عيد الفطر، ويحرص كثير من الأشخاص على تناوله بكميات كبيرة خلال أيام العيد، دون معرفة تأثير ذلك على صحة القلب والكبد.

في هذا الصدد قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الكثير من الأشخاص يتناولون كحك العيد بشراهة، ما يمكن أن يسبب مشكلات صحية متعددة، خاصة للقلب والكبد، بسبب احتوائه على نسب مرتفعة من السكر والدهون والسعرات الحرارية.

ما هي الأضرار الصحية للإفراط في تناول كحك العيد؟

كشف القيعي في تصريحات لمصراوي، أن تناول كميات كبيرة من الحلويات، يرفع مستوى السكر في الدم بشكل سريع، ما يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الإنسولين.

وأضاف أن هذه التغيرات المتكررة تؤثر على صحة القلب وتزيد خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم.

هل تناول كحك العيد بكثرة يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول؟

وتابع أن كحك العيد يحتوي على كميات كبيرة من الزبدة أو السمن، وهي مصادر غنية بالدهون المشبعة.

وبين أن الإفراط في هذه الدهون يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بـتصلب الشرايين، ومع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى تضيق الشرايين التي تغذي القلب.

ما تأثير الإفراط في تناول كحك العيد على الكبد ؟

أوضح أن الإفراط في تناول كحك العيد الغني بالسكريات والدهون، ويؤدي إلى تخزين الفائض منها في الكبد على شكل دهون، ما يسبب الإصابة بـ الكبد الدهني.

واختتم بالإشارة إلى أنه مع استمرار هذا النمط الغذائي، تتأثر وظائف الكبد ويصبح أقل قدرة على أداء دوره في التخلص من السموم وتنظيم التمثيل الغذائي.