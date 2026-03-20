يلعب الكبد دورا أساسيا في تنقية الجسم من السموم وتنظيم عمليات الهضم والتمثيل الغذائي، لذلك يحتاج إلى دعم غذائي خاصة خلال شهر رمضان مع تغير مواعيد الطعام.

وفق موقع Healthline فإن بعض الأطعمة الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات يمكن أن تساعد في دعم وظائف الكبد وتعزيز قدرته على التخلص من السموم بشكل طبيعي.

في السطور التالية نستعرض مجموعة من الأطعمة التي يمكن إدراجها بسهولة في وجبتي الإفطار والسحور للحفاظ على صحة الكبد خلال الشهر الكريم.

هل تساعد الخضروات الورقية في تنظيف الكبد؟

الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة والكلوروفيل، وهي عناصر تساعد الكبد على التخلص من السموم والمعادن الثقيلة، كما تدعم الإنزيمات المسؤولة عن عملية إزالة السموم من الجسم.

لماذا يعد الثوم غذاء مهما لصحة الكبد؟

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت و"الأليسين" التي تساعد على تنشيط إنزيمات الكبد المسؤولة عن طرد السموم من الجسم، كما يساهم في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الكبد.

هل الفواكه الحمضية مفيدة لتنقية الكبد؟

الفواكه الحمضية مثل الليمون والجريب فروت غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يساعد على تقليل الالتهابات في الكبد وتحفيز إنتاج العصارة الصفراوية التي تساهم في التخلص من السموم.

ما دور المكسرات في حماية الكبد؟

المكسرات، خاصة الجوز واللوز، تحتوي على دهون صحية وأحماض أوميجا-3 وفيتامين E، وهي عناصر قد تساعد في تقليل تراكم الدهون في الكبد وتحسين وظائفه عند تناولها باعتدال.

هل البروكلي والخضروات الصليبية تدعم إزالة السموم؟

الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب تحتوي على مركبات نباتية تساعد الكبد على إنتاج إنزيمات إزالة السموم، ما يساهم في حماية خلاياه من التلف.