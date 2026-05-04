إعلان

الإمارات تعلن تعرضها لهجوم بصواريخ جوالة قادمة من إيران

كتب : وكالات

06:39 م 04/05/2026

الإمارات تعلن تعرضها لهجوم بصواريخ ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات أنه تم رصد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة.

وقالت الهيئة الإماراتية، في بيان اليوم الإثنين، إن وزارة الدفاع الإماراتية تعاملت بنجاح مع 3 صواريخ فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.


ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإمارتية، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة في الإمارات هي نتيجة الاعتراض النجاح للتهديدات الجوية.

ونوهت الوزارة بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتقصي الحقائق، إلى جانب الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة عند ورود الرسائل التحذيرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران الهجمات الإيرانية إيران وأمريكا الإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الخطوط الـ3.. مصراوي يكشف تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة
رياضة محلية

الخطوط الـ3.. مصراوي يكشف تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة
10 صور تخطف القلوب لـ أشهر جميلات برج السرطان
علاقات

10 صور تخطف القلوب لـ أشهر جميلات برج السرطان
الإمارات.. حريق في منطقة الفجيرة إثر استهداف بمسيّرة إيرانية
شئون عربية و دولية

الإمارات.. حريق في منطقة الفجيرة إثر استهداف بمسيّرة إيرانية
قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة
أخبار مصر

قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة
ماذا قال هاني شاكر عن موقفه من الأعمال الفنية التي تقدم للأطفال؟
زووم

ماذا قال هاني شاكر عن موقفه من الأعمال الفنية التي تقدم للأطفال؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة.. "الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني"
عاجل.. الإمارات تعلن تعرضها لهجوم بصواريخ جوالة قادمة من إيران
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر