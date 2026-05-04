أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات أنه تم رصد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة.

وقالت الهيئة الإماراتية، في بيان اليوم الإثنين، إن وزارة الدفاع الإماراتية تعاملت بنجاح مع 3 صواريخ فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.



ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإمارتية، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة في الإمارات هي نتيجة الاعتراض النجاح للتهديدات الجوية.

ونوهت الوزارة بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتقصي الحقائق، إلى جانب الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة عند ورود الرسائل التحذيرية.