تناولوا وجبة فاسدة.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

06:45 م 04/05/2026

سيارة اسعاف

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بني سويف واقعة إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة داخل منزلهم، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، يفيد بوصول كل من: "س.ح.ج"، 35 عامًا، وأبنائها "ن.إ.ق"، 8 أعوام، و"أ.إ.ق"، 12 عامًا، و"م.إ.ق"، 4 أعوام، وهم يعانون من حالة إعياء شديد وقيء مستمر، إثر الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي.

الإسعافات والحالة الصحية

وعلى الفور، قدم الفريق الطبي بالمستشفى الإسعافات الأولية والرعاية الصحية اللازمة للمصابين، حيث شهدت حالتهم الصحية تحسنًا ملحوظًا بعد تلقي العلاج، وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى عقب التأكد من استقرار حالتهم.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الإصابة.

تسمم غذائي بني سويف وجبة فاسدة مستشفى بني سويف التخصصي

