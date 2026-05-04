إعلان

قرار من الجنايات في اتهام سارة خليفة بهتك عرض سائقها

كتب : أحمد عادل

06:35 م 04/05/2026

سارة خليفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب والتعدي عليه داخل غرفتها وتصويره عاريًا، لجلسة 3 يونيو المقبل.

ودفع دفاع المتهمة بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة لنظر الدعوى، وطلب إحالتها لنيابة شمال الجيزة لإعادة التحقيق في الدعوى.

وكانت النيابة العامة، أحالت المنتجة سارة خليفة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا في منزلها.

وجاء في التحقيات، أنه تبين بعد فحص الهاتف المحمول الذهبي اللون الخاص بالمنتجة سارة خليفة عن وجود عدة مقاطع داخل تطبيق للاحتفاظ بالصور والمقاطع، أظهرت مشاهد اعتداءات على شخص داخل غرفة نوم بمنزل المتهمة وتصويره عاريًا، بالإضافة إلى إصابته بجروح متفرقة وظهوره ملطخًا بالدماء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سارة خليفة هتك عرض جنايات القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من الجنايات في اتهام سارة خليفة بهتك عرض سائقها
حوادث وقضايا

قرار من الجنايات في اتهام سارة خليفة بهتك عرض سائقها
"عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة
أخبار مصر

"عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة
هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
أخبار

هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

الخطوط الـ3.. مصراوي يكشف تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة
رياضة محلية

الخطوط الـ3.. مصراوي يكشف تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة
"بعد هجومه على النادي".. رد رسمي من الزمالك على أزمة محترف فريق السلة
رياضة محلية

"بعد هجومه على النادي".. رد رسمي من الزمالك على أزمة محترف فريق السلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة.. "الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني"
عاجل.. الإمارات تعلن تعرضها لهجوم بصواريخ جوالة قادمة من إيران
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر