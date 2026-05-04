قال رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات التكنولوجية بمحافظة بني سويف أمس، إن خدمة الهوية الرقمية سيتم إطلاقها خلال أسابيع، موضحا أنها ستتيح التحقق من هوية المواطن عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يساعد على إنهاء الخدمات الحكومية من المنزل.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز التفاصيل المتعلقة بالهوية الرقمية، بحسب ما ورد على موقع منصة الهوية الرقمية الموحدة:

ما هي الهوية الرقمية المصرية؟

الهوية الرقمية هي وسيلة إلكترونية آمنة تتيح لكل مواطن أو مقيم في مصر امتلاك حساب موثق يمكن من خلاله الوصول إلى الخدمات الحكومية باستخدام حساب واحد موحد.

ما الفرق بين الهوية الرقمية وبوابة مصر الرقمية؟

الهوية الرقمية هي نظام للتحقق من هوية المستخدم وإدارة الحسابات إلكترونيا بينما بوابة مصر الرقمية هي منصة تقديم الخدمات الحكومية وتستخدم الهوية الرقمية كوسيلة دخول موحدة أي أن الهوية هي المفتاح والبوابة هي وجهة الخدمات.

ما الفائدة من امتلاك هوية رقمية؟

تتيح الهوية الرقمية الوصول إلى الخدمات الحكومية بحساب واحد وإنجاز المعاملات بسرعة دون أوراق مع تعزيز حماية البيانات الشخصية وتقديم تجربة موحدة عبر مختلف الجهات الحكومية.

هل الهوية الرقمية بديلة عن الرقم القومي؟

لا الهوية الرقمية ليست بديلا عن الرقم القومي لكنها امتداد رقمي له يتيح استخدام البيانات بشكل إلكتروني وآمن في المعاملات الحكومية.

ما الفرق بين الهوية الرقمية وأنظمة التحقق الأخرى؟

الهوية الرقمية هي منظومة وطنية موحدة لإدارة هوية المستخدم عبر الجهات الحكومية بينما أنظمة التحقق الأخرى تكون داخل جهات محددة ولا توفر الدخول الموحد للخدمات.

هل تغني الهوية الرقمية عن التوقيع الإلكتروني؟

لا حيث إن الهوية الرقمية تستخدم لإثبات الهوية بينما التوقيع الإلكتروني يستخدم لتوثيق المستندات والمعاملات الرسمية

هل يمكن استخدام الهوية الرقمية في التعاملات غير الحكومية؟

يجري العمل على التوسع في استخدامها لتشمل قطاعات مثل البنوك والتأمين والاتصالات لتصبح وسيلة اعتماد موحدة للتعاملات الرقمية.

هل التسجيل في الهوية الرقمية إلزامي؟

التسجيل اختياري في المرحلة الحالية لكنه قد يصبح ضروريا مستقبلا للاستفادة من بعض الخدمات الحكومية الرقمية.

اقرأ أيضًا:

لمكافحة النصب والابتزاز.. تحرك من تنظيم الاتصالات لربط خطوط المحمول بمستخدميها الحقيقيين

بعد أوبك وأوبك+.. الإمارات تنسحب من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"

انسحاب الإمارات يعيد تشكيل سوق النفط.. هل يبدأ "تفكك أوبك"؟