حسام موافي يكشف أسباب كثرة التبول

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من كثرة التبول، موضحا أن كثيرا من الأشخاص يعانون مشكلة كثرة التبول.

وأضاف موافي خلال برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن كثرة التبول قد يكون علامة على حالة نفسية سلبية أو الإصابة بالسكر أو الكلى.

أشار إلى إن كثير من الأشخاص يعانون من مشكلة كثرة التبول، ويعتقد البعض أن السبب يرتبط بصحة الكلى أو المسالك البولية فقط، إلا أن هناك عوامل غير متوقعة قد تكون السبب.

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