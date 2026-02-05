120 كاميرا مراقبة.. صور من غرفة العمليات المركزية بجامعة العاصمة

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، غرفة العمليات المركزية الخاصة بالمبنى الإداري بالحرم الجامعي، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز منظومة الأمن والمراقبة ورفع كفاءة التأمين داخل الحرم الجامعي، بما يواكب متطلبات التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

وتضم غرفة العمليات منظومة متكاملة للمراقبة تشمل عدد 120 كاميرا مراقبة حديثة، جرى توزيعها بعناية لتغطية جميع المناطق الحيوية داخل المبنى الإداري، بما يضمن المتابعة الدقيقة والاستجابة السريعة لمختلف المواقف.

كما تشمل المنظومة 5 كاميرات خارجية متحركة (PTZ) عالية الكفاءة، مخصصة لتأمين ومتابعة محيط الحرم الجامعي، وتتميز بقدرتها على الرصد الشامل والتحكم عن بُعد.

وقد تم تنفيذ المشروع بواسطة شركة إكسترا سمارت، فيما تولت الإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة أعمال التصميم والإشراف الفني، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير الفنية والهندسية في أنظمة المراقبة والتأمين.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن افتتاح غرفة العمليات المركزية يأتي ضمن خطة الجامعة الشاملة لتأمين المباني والمنشآت الجامعية، والالتزام بتطبيق أعلى مستويات النظام والانضباط داخل الحرم الجامعي. وأضاف أن المشروع يمثل خطوة محورية في دعم منظومة الأمن والسلامة، وتوفير بيئة تعليمية وإدارية آمنة ومستقرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز قدرة الجامعة على مواكبة التطورات الحديثة في مجال الإدارة الذكية والأمن المؤسسي.

واختتمت الفعاليات بالتأكيد على استمرار جامعة العاصمة في تنفيذ المزيد من المشروعات التكنولوجية والأمنية، دعمًا لرؤيتها في بناء جامعة عصرية وآمنة تواكب متطلبات المستقبل.

