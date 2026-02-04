اعتقال شخص حاول إضرام النار بمركز إسلامي تابع لايران في بريطانيا



وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية عن فتح تحقيق بعد إضرام نار متعمد بمركز إسلامي في لندن مرتبط بالحكومة الإيرانية، بعد إلقاء مادتين قابلتين للاشتعال على المركز.

وأُلقي القبض على رجل يبلغ 47 عاما للاشتباه بارتكابه الاعتداء وتعريض حياة أشخاص آخرين للخطر، عقب الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة لندن، إن المركز الإسلامي شهد في السابق احتجاجات ومناوشات بين جماعات مؤيدة وأخرى معارضة للنظام الإيراني.

وأشارت الشرطة إلى أنه لم يصب أحد بأذى في الحادث الذي وقع في منطقة مايدا ڤيل بوسط لندن، كما لم يلحق أي ضرر بالمركز.

وفي منتصف الشهر الماضي أوقفت السلطات البريطانية متظاهرًا اعتلى مبنى السفارة الإيرانية في لندن ونزع العلم المرفوع على سطحها، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة عبر منصة إكس: أثناء التظاهرة التي جرت أمام السفارة الإيرانية، دخل متظاهر بشكل غير مشروع إلى ملكية خاصة، وتسلّق عدة شرفات وصولًا إلى السطح، ونزع علمًا.

وفي العاشر من يناير، أقدم متظاهر آخر على نزع العلم الإيراني عن واجهة مبنى السفارة، واستبدله بعلم ما قبل الثورة الإسلامية.

وشهدت تظاهرات رشق قوات الأمن بأجسام مختلفة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف عناصرها، وفقًا للشرطة.

وأعلنت الشرطة، الأسبوع الماضي، تعزيز قواتها في محيط السفارة الإيرانية في لندن.

ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في إيران في الثامن والعشرين من ديسمبر، وأسفرت، وفقًا لمنظمة إيران لحقوق الإنسان ومقرها النرويج، عن مقتل 3428 متظاهرًا على يد قوات الأمن، وفقا للغد.