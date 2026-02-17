إعلان

6 أطعمة غنية بفيتامين ب.. احرص على تناولها

04:00 ص 17/02/2026

فيتامينات ب تؤدي دورا حيويا في دعم الطاقة، وظائف الأعصاب، وصحة الدم، بينما يلجأ البعض إلى المكملات، يمكن الحصول عليها بسهولة من أطعمة طبيعية غنية توفر جميع احتياجات الجسم اليومية.

وفقا لموقع "VeryWellHealth"، إليك قائمة بالأطعمة الغنية بفيتامين ب بدلا من المكملات الغذائية:

الأسماك الدهنية والتونة

السلمون والتونة مصادر ممتازة لفيتامينات B، بما فيها B12 وB6 وB3، مع ميزة إضافية للدهون الصحية المفيدة للقلب.

السبانخ والخضروات الورقية

السبانخ غنية بحمض الفوليك، الضروري للعديد من العمليات الحيوية، وتشمل الخيارات الأخرى الكرنب، ، البروكلي، براعم بروكسل، والسلق.

البيض

مصدرا مهما للبيوتين (B7)، ويحتوي أيضا على كميات معتدلة من B2 وB5 وB12، ما يجعله خيارا سريعا ومشبعا لوجبة الإفطار.

الدجاج واللحم البقري

هذه اللحوم مصادر قوية لفيتامينات B، خاصة B3 وB6 وB12، مع اختلاف المحتوى حسب القطعة وطريقة الطهي.

الحليب ومنتجات الألبان

الحليب، الزبادي، وبعض أنواع الجبن توفر B2 وB12 بسهولة، ويمكن إضافتها إلى الروتين اليومي دون جهد كبير.

بذور دوار الشمس

مصدر غني بحمض البانتوثينيك ويمنح أيضا مقدارا جيدا من B1، ويمكن إضافته بسهولة للسلطات أو الزبادي لتعزيز القيمة الغذائية.

