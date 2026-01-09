فوائد صحية غير متوقعة عند تناول اللفت.. لا تفوتك

يحظى اللفت بقيمة غذائية مرتفعة، إذ يضم مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم وظائف الجسم المختلفة، وتساعد في الوقاية من عدد من المشكلات الصحية.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، فإن إدخال اللفت ضمن النظام الغذائي بشكل متوازن يمكن أن يعود بفوائد ملحوظة على المناعة والهضم وصحة القلب، شريطة عدم الإفراط في تناوله.

فوائد تناول اللفت



يسهم اللفت في تقوية جهاز المناعة بفضل غناه بفيتامين C، الذي يساعد الجسم على مقاومة العدوى ونزلات البرد.

كما يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تحسن عملية الهضم، وتسهل حركة الأمعاء، ما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك.

ويدعم اللفت صحة القلب من خلال المساعدة في خفض الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم.

ويعرف أيضا بقدرته على تنقية الجسم من السموم، لكونه مدرا طبيعيا للبول، ما يساعد على التخلص من السوائل الزائدة.

إضافة إلى ذلك، يحتوي اللفت على معادن مهمة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تلعب دورا في تعزيز صحة العظام.

ولمرضى السكري، يعد اللفت خيارا مناسبا، كونه منخفض السعرات الحرارية ويساعد على استقرار مستويات السكر في الدم عند تناوله باعتدال.

فوائد اللفت المخلل



يساعد اللفت المخلل على فتح الشهية وتحسين عملية الهضم، كما قد يمد الجسم ببكتيريا نافعة "بروبيوتيك" تدعم صحة الأمعاء، إذا تم تخليله بطرق صحية.

أضرار الإفراط في تناول اللفت

في المقابل، قد يؤدي الإكثار من تناول اللفت إلى حدوث انتفاخ وغازات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

كما أن الإفراط في تناول اللفت المخلل قد يرفع ضغط الدم بسبب احتوائه على كميات عالية من الصوديوم.

ويحذر الخبراء من أن تناول كميات كبيرة منه قد يؤثر على وظيفة الغدة الدرقية لدى من يعانون من اضطرابات بها.