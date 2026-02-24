إعلان

ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 5 ملايين جنيه

كتب : علاء عمران

12:13 م 24/02/2026

تجار العُملة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الأموال العامة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقدّر بنحو 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

