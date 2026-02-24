قررت محكمة جنايات فوه “الدائرة الثالثة” بمحافظة كفر الشيخ إحالة أوراق فلاح إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في شأن الحكم بإعدامه، وذلك على خلفية اتهامه باغتصاب سيدة داخل منزلها وأمام طفلها بإحدى قرى مركز سيدي سالم، مع توجيه عدة اتهامات جنائية أخرى له. وحددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور انعقاد شهر مارس 2026 للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد عبده، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز مطر وممدوح علي غالي، وسكرتارية عمرو جمال، وذلك في القضية رقم 23367 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 4350 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال المتهم “محمد.س.إ.ع.ع” 29 عامًا، ويعمل فلاحًا ويقيم بمركز سيدي سالم، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه في 25 سبتمبر 2025 دخل مسكن المجني عليها وهددها بسلاح أبيض، وأجبرها على معاشرته دون رضاها.

كما تضمن أمر الإحالة اتهامه بسرقة هاتف محمول مملوك لنجل المجني عليها بالإكراه، والتعدي عليها بالضرب محدثًا إصابات مثبتة بتقرير طبي، فضلًا عن احتجازها وطفلها دون وجه حق، والتعدي على حرمة حياتها الخاصة بتصويرها داخل مسكنها، إلى جانب اقتحام منزل مسكون بقصد ارتكاب الجريمة، وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

وتواصل المحكمة نظر القضية تمهيدًا للنطق بالحكم عقب ورود رأي مفتي الديار المصرية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.