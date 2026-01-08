إعلان

الطماطم على الريق.. فوائد مذهلة لفقدان الوزن وتعزيز المناعة

كتب : محمود عبده:

01:30 م 08/01/2026

الطماطم

الطماطم ليست مجرد إضافة لذيذة للأطباق، بل يمكن أن تتحول إلى جرعة صحية قوية عند تناولها على معدة فارغة. فبالإضافة إلى طعمها الشهي، تحمل الطماطم فوائد غذائية قد تدعم فقدان الوزن، وتعزز صحة القلب والجهاز الهضمي، وتقوي جهاز المناعة، بحسب ما نشر موقع The Health Site.

فقدان الوزن

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الألياف والماء، مما يمنح شعورا بالشبع لفترة أطول، ويساعد على التحكم في الشهية، ما يجعلها خيارا ممتازا لمن يسعون إلى فقدان الوزن بطريقة طبيعية وصحية.

تنظيم ضغط الدم

تناول الطماطم في الصباح يمد الجسم بالبوتاسيوم، الذي يلعب دورا مهما في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. مضادات الأكسدة وتقوية المناعة الطماطم غنية بالفيتامينات والمعادن، لا سيما الليكوبين، وفيتامين سي، وحمض الفوليك، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد على محاربة الالتهابات، وحماية خلايا الجسم، وتقوية جهاز المناعة.

صحة الجهاز الهضمي

تناول الطماطم على معدة فارغة يعزز الهضم بشكل طبيعي، بفضل محتواها من الألياف والمياه، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. كما أن الفيتامينات A وC وK الموجودة فيها تدعم وظائف الأمعاء بشكل إضافي.

