هجوم أوكراني يلحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية في بيلجورود الروسية

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية على الحدود مع أوكرانيا، إن هجوما صاروخيا أوكرانيا ضخما ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للطاقة وعطل إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه في المنطقة.

وأضاف الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف: "نتيجة لذلك، لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطاقة،هناك انقطاعات في إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة بالمنازل".

ووصف جلادكوف الهجوم بأنه ضخم، ولم يقتصر تأثيره على مدينة بيلجورود، التي تبعد 40 كيلومترا عن الحدود، بل امتد للمنطقة المحيطة بها، لافتا إلى أنه سيتم تقييم حجم الأضرار خلال الساعات المقبلة.

وتعرضت بيلجورود لهجمات متكررة من القوات الأوكرانية في الصراع الذي يكمل عامه الرابع هذا الأسبوع.

وفي 14 فبراير، أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين إثر هجوم صاروخي أوكراني استهدف المدينة القريبة من الحدود، وفقا للغد.