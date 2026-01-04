لماذا نمرض فور بدء الإجازة؟.. ونصائح لحماية نفسك

ينتظر كثيرون العطلات للراحة بعد فترات عمل طويلة، لكن بعضهم يفاجأ بظهور صداع أو إرهاق أو أعراض تشبه الإنفلونزا فور بدء الإجازة، وكأن الجسم يختار هذا التوقيت ليعلن تعبه.

هذه الظاهرة تُعرف باسم “مرض وقت الفراغ” أو علمياً تأثير الانتكاس، وهي تحدث عندما ينتقل الجسم فجأة من ضغط العمل إلى الراحة، بحسب ساينس أليرت.

خلال فترات التوتر، يفرز الجسم هرمون الكورتيزول الذي يخفف الالتهاب ويكبت الإحساس بالألم. وعند التوقف المفاجئ عن العمل، ينخفض هذا الهرمون بسرعة، فتضعف هذه الحماية المؤقتة، ويصبح الجسم أكثر عرضة للشعور بالتعب أو الإصابة بالمرض.

كما أن عادات العطلات نفسها قد تزيد المشكلة، مثل السفر المجهد، وقلة النوم، وتغير الأكل، والاختلاط بأشخاص جدد، ما يضعف المناعة في وقت حساس.

وغالباً لا تظهر علامات الإرهاق الحقيقي إلا بعد انتهاء العمل، عندما يخرج الجسم من حالة “الطوارئ” التي كان يعيشها.

كيف تتجنب المرض في الإجازة؟

للوقاية، ينصح الخبراء بالاهتمام بالصحة طوال فترة العمل، من خلال:

النوم الجيد

التغذية المتوازنة

أخذ فترات راحة قصيرة خلال اليوم

وعند بدء العطلة، يُفضل الانتقال التدريجي من العمل إلى الراحة، بدل التوقف المفاجئ، كما تساعد التمارين الخفيفة وشرب الماء بانتظام في دعم المناعة.