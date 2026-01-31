إعلان

ارتفاع ضغط الدم.. متى يكون مؤشرا على اضطراب الغدد الصماء؟

كتب - محمود عبده:

09:00 ص 31/01/2026

ضغط الدم

يشير خبراء القلب إلى أن ارتفاع ضغط الدم قد لا يكون مجرد مشكلة قلبية شائعة، بل يمكن أن يكون علامة مبكرة على خلل في الغدد الصماء، بما في ذلك الغدة الدرقية، الغدد الكظرية، أو الغدة النخامية.

وفقا للدكتورة سيفينتش ماميدغوسينوفا، أخصائية أمراض القلب، غالبا ما يمثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني أول أعراض اضطرابات الغدد الصماء، ولا سيما أمراض الغدة الدرقية، مثل فرط النشاط أو قصور الغدة، إضافة إلى فرط نشاط جارات الدرقية، حسب ما ذكر موقع gazeta.ru.

أهم أسباب ارتفاع ضغط الدم المرتبطة بالغدد:

1- أمراض الغدة الكظرية

تشمل ورم القواتم، فرط الألدوستيرونية الأولي متلازمة كون، متلازمة كوشينغ، وبعض الأشكال الوراثية لفرط نشاط الغدة الكظرية.

2- اضطرابات الغدة النخامية
مثل زيادة إفراز هرمون النمو ضخامة الأطراف أو قصور الغدة النخامية انخفاض إنتاج الهرمونات الأساسية.

3- متلازمة التمثيل الغذائي
ترتبط بالسمنة واضطرابات استقلاب الدهون والكربوهيدرات، إضافة إلى داء السكري.

وتؤكد الدكتورة ماميدغوسينوفا أهمية قياس ضغط الدم بانتظام ذاتيا، للكشف المبكر عن أي اضطرابات محتملة، خاصة إذا ترافق مع أي من هذه الأعراض.

