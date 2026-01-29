هل فرقعة الأصابع تدمر المفاصل؟



يثير صوت فرقعة المفاصل قلق الكثيرين، وسط اعتقاد شائع بأنه علامة على تآكل العظام أو بداية مشكلات صحية خطيرة، إلا أن الأطباء يؤكدون أن الحقيقة العلمية مختلفة تماما في معظم الحالات.

وبحسب صحيفة "إزفيستيا"، أوضحت الدكتورة يلينا يانوفسكايا، أخصائية أمراض الروماتيزم، أن فرقعة المفاصل لدى الأشخاص الأصحاء ظاهرة طبيعية لا تمثل خطرا، ما دامت غير مصحوبة بألم أو أعراض أخرى مقلقة.

ما سبب صوت فرقعة المفاصل؟

وأشارت يانوفسكايا إلى أن الصوت المميز ناتج عن عملية تعرف بـ"التكهف"، حيث تتمدد كبسولة المفصل بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى تكون فقاعات غازية دقيقة داخل السائل الزلالي، سرعان ما تنهار وتصدر هذا الصوت، مؤكدة أن هذه العملية فسيولوجية طبيعية ولا تسبب أي ضرر بحد ذاتها.



وبينت الخبيرة أن الأبحاث العلمية الحديثة لم تجد علاقة بين فرقعة المفاصل والإصابة بالتهاب المفاصل، مستشهدة بتجربة شهيرة أجراها الطبيب الأميركي دونالد أونغر، الذي فرقع مفاصل يد واحدة فقط على مدار 60 عاما، دون أن تظهر أي فروق صحية بين اليدين.

وأضافت أن الطب الحديث ينظر إلى الفرقعة الدورية للمفاصل باعتبارها شكلا من أشكال الإحماء، ولا تؤدي إلى التهابات أو تشوهات أو ضعف في قوة القبضة.

متى تصبح الفرقعة مؤشرا مرضيا؟

ورغم ذلك، حذرت يانوفسكايا من تجاهل الفرقعة إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل الألم، أو التورم، أو التيبس، أو محدودية الحركة، إذ قد تشير هذه العلامات إلى مشكلات صحية مثل التهاب المفاصل التنكسي، أو التهاب الأوتار، أو مضاعفات إصابات سابقة.

وشددت على أهمية مراجعة الطبيب المختص في هذه الحالات لتشخيص السبب بدقة ووضع خطة علاج مناسبة.