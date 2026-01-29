دراسة جديدة.. تكشف الرابط بين العزوبة والاضطرابات النفسية

يتجه العديد من الشباب اليوم نحو العزوبية كأسلوب حياة يعكس الاستقلالية والرغبة في تقرير المصير الشخصي، إلا أن هذا الخيار قد يكون له تأثير طويل المدى على الصحة النفسية، نقلا عن "scitechdaily".

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة زيورخ أن الأفراد الذين يستمرون في العزوبية لفترات طويلة يعانون من انخفاض في الرضا عن الحياة وارتفاع في مشاعر الوحدة والاكتئاب، لا سيما في أواخر العشرينيات من العمر.

على الرغم من أن وسائل الإعلام غالبًا ما تصور العزوبية على أنها اختيار شخصي يعكس الاكتفاء الذاتي والعيش المنفرد، إلا أن الدراسة تشير إلى أن هذه الحياة الفردية قد ترتبط بتحديات على مستوى الرفاهية النفسية، خاصة مع الاتجاه المتزايد لدى كثير من الشباب إلى تجنب العلاقات العاطفية الرسمية.

حلل الباحثون تأثير العزوبية على المدى الطويل باستخدام بيانات أكثر من 17 ألف شاب وشابة في ألمانيا والمملكة المتحدة، لم يسبق لأي منهم الدخول في علاقة عاطفية عند بدء الدراسة. وتم تتبعهم عبر استبيانات سنوية من سن 16 إلى 29 عامًا.

وأظهرت النتائج أن الذكور، وأصحاب المستويات التعليمية الأعلى، والأشخاص الذين بدأوا بمستوى رفاهية منخفض كانوا أكثر عرضة للبقاء عازبين لفترات طويلة. كما لعبت ظروف المعيشة دورًا مهمًا، إذ كانت احتمالية العزوبية المطولة أعلى بين من يعيشون بمفردهم أو مع والديهم.

تأثير العزوبية على الصحة النفسية

عند متابعة التغيرات النفسية، وجد الباحثون أن الشباب الذين استمروا في العزوبية لفترة طويلة شهدوا تراجعًا ملحوظًا في الرضا عن حياتهم وارتفاعًا في شعورهم بالوحدة. وكانت هذه الفجوة أكثر وضوحًا في أواخر العشرينيات، وهي الفترة التي تزداد فيها أعراض الاكتئاب. وسجلت هذه الاتجاهات بشكل متشابه بين الرجال والنساء.

ومن النتائج الإيجابية أن الدخول في أول علاقة عاطفية كان له أثر واضح؛ إذ شهد المشاركون تحسنًا في مستوى الرضا عن الحياة وانخفاضًا في شعور الوحدة، واستمر هذا التحسن على المدى الطويل، بينما لم يكن هناك تأثير مماثل على أعراض الاكتئاب.

يشير الباحثون إلى أن البقاء عازبًا لفترات طويلة في مرحلة الشباب قد يرتبط بـمخاطر معتدلة على الرفاهية النفسية. كما أن الفجوة في مستوى الرفاهية بين من يدخلون علاقات لأول مرة ومن يظل عازبًا تتسع مع الوقت، ما قد يجعل بداية علاقة أولى أكثر صعوبة مع التقدم في العمر، خصوصًا لأن انخفاض مستوى الرفاهية يقلل من فرص تكوين علاقات جديدة.

أقرأ أيضًا:

خضار يقوي القلب والمناعة والعظام.. احرص على تناوله



تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير



بـ 900 مليون دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه



ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر



عادة طحن الأسنان.. إليك الأعراض والأسباب وطرق الوقاية