إعلان

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:11 ص 29/01/2026

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 29-1-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 141.41 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 146.94 جنيه، بزيادة 62 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض ارتفاع أسعار البيض كرتونة البيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ناد برتغالي يطلب ناشئ الأهلي لفترة معايشة.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

ناد برتغالي يطلب ناشئ الأهلي لفترة معايشة.. ما التفاصيل؟
"درون لإخماد النيران".. ماذا حدث في حريق الزرايب بمنشأة ناصر؟
حوادث وقضايا

"درون لإخماد النيران".. ماذا حدث في حريق الزرايب بمنشأة ناصر؟
الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح - فيديو
أخبار مصر

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح - فيديو
جنازتها كانت الأكبر في القرية.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "أمل" عروس
أخبار المحافظات

جنازتها كانت الأكبر في القرية.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "أمل" عروس
"اتسحب مبلغ كبير".. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد سرقة أموال من حسابها البنكي
زووم

"اتسحب مبلغ كبير".. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد سرقة أموال من حسابها البنكي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى قمة جديدة ببداية التعاملات