موسكو- (د ب أ)

أكد مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس البحري نيكولاي باتروشيف أن روسيا وسلطنة عُمان قادرتان على العمل معا لضمان السلام في المحيط الهندي.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن المجلس البحري، "يعقد باتروشيف مشاورات روسية عُمانية حول التعاون البحري في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان، وفقا وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وقد أجرى محادثات مع رئيس الديوان السلطاني، سلطان محمد النعماني، والأمين العام للمجلس الوطني للأمن في عُمان، إدريس الكندي، وقائد القوات البحرية العُمانية، سيف الرحيبي، وممثلين عن عدد من الوزارات والإدارات المشرفة على مختلف مجالات النشاط البحري.

وتمت مناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي في المحيط العالمي، والتعاون البحري العسكري، والتنسيق في مجال بناء السفن، وفي مجال العلوم والتكنولوجيا البحرية، وكذلك الصيد البحري.

وأشار باتروشيف إلى أن المشاورات كانت مثمرة، وتهدف إلى تطوير التعاون البحري الروسي العُماني.

وقال باتروشيف وفق البيان: "تربط بلدينا علاقات صداقة راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والالتزام بالتنمية. وأنا على ثقة بأن شراكتنا البحرية ستُبنى على نفس النهج".

وأضاف أن روسيا، بتراثها البحري العريق، وسلطنة عُمان، بموقعها الاستراتيجي عند ملتقى الطرق البحرية، تمتلكان إمكانات هائلة لتعميق شراكتهما.

وفي ختام المحادثات، قال مساعد الرئيس الروسي: "تفتح مشاوراتنا بشأن التعاون البحري المدني والبحري آفاقًا جديدة للجانبين. ونحن على ثقة بأن عملنا المشترك سيُثمر نتائج ملموسة، تُسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار في المحيط الهندي، وتعزيز إمكاناته الاقتصادية والعلمية والإنسانية".

كما زار باتروشيف ميناء مسقط ومركز الأمن البحري. ويستقبل ميناء السلطان قابوس السفن السياحية، ويستضيف فعاليات احتفالية للسفن الأجنبية، ويضم سرب اليخوت السلطاني.

وأشار مساعد الرئيس الروسي "إلى إمكانية التعاون المشترك في القضايا التي تقع ضمن اختصاص مركز الأمن البحري".

ويتولى مركز الأمن البحري إدارة العمليات الأمنية في المنطقة البحرية العمانية، وحماية الموانئ والسواحل، وتنظيم مكافحة التهديدات الأمنية البحرية، والمشاركة في أبحاث تغير المناخ.