حبس سيدة 4 أيام بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة تطبيق "تيك توك"، بهدف النصب على المواطنين والاحتيال على أموالهم بمدينة نصر.

كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام إحدى السيدات، مقيمة بمدينة نصر، بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال زعمها قدرتها على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال مباحث الآداب من تحديد هويتها وضبطها، واقتيادها إلى ديوان الشرطة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.