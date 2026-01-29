إعلان

حبس سيدة 4 أيام بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة بمدينة نصر

كتب : محمود الشوربجي

10:09 ص 29/01/2026 تعديل في 10:12 ص

حبس سيدة

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة تطبيق "تيك توك"، بهدف النصب على المواطنين والاحتيال على أموالهم بمدينة نصر.
كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام إحدى السيدات، مقيمة بمدينة نصر، بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال زعمها قدرتها على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال مباحث الآداب من تحديد هويتها وضبطها، واقتيادها إلى ديوان الشرطة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس سيدة ممارسة الدجل والشعوذة مدينة نصر

جنازتها كانت الأكبر في القرية.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "أمل" عروس
هل تشعر والدتي المتوفاة بعدم زيارتي لقبرها؟.. أمين الفتوى يرد
حدث بالفن| فنانة تتوعد أصحاب الصور المسيئة ونجمات تعرضن للخيانة
إعلام عبري: "لوفتهانزا" الألمانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء
"درون لإخماد النيران".. ماذا حدث في حريق الزرايب بمنشأة ناصر؟
