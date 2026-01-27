إعلان

"فوائد بالجملة" إليك ما يفعله تناول التمر بالطحينة للرجال

كتبت - آلاء نبيل:

09:00 م 27/01/2026

تناول التمر

مزيج الطحينة مع التمر من الأطعمة الطبيعية التي تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، حيث يوفر فوائد صحية متعددة للرجال، سنتعرف عليها في السطور التالية.


قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لموقع "مصراوي" إن مزيج الطحينة مع التمر من الأغذية الطبيعية الغنية بالعناصر المفيدة لصحة الرجال، لما يوفره من طاقة عالية ودعم شامل للجسم، بفضل السكريات الطبيعية الموجودة في التمر، بينما توفر الطحينة دهونًا صحية وبروتينات تساعد على الاستمرار في النشاط.


وأضاف القيعي، أن هذا المزيج يسهم في دعم الصحة الجنسية والخصوبة، لاحتوائه على معادن مهمة مثل الزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم، التي تلعب دورًا في تحسين التوازن الهرموني وجودة الحيوانات المنوية، كما يساعد على تقوية العضلات والعظام بفضل الكالسيوم والبوتاسيوم.


وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول التمر بالطحينة يدعم صحة القلب من خلال خفض الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم، إلى جانب تحسين الهضم وتقوية المناعة، ما يجعله خيار غذائي بسيط وفعال للرجال عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.


وأشار القيعي، أن هذا المزيج يعمل على تحسين الهضم والمناعة، نظرا لاحتواء التمر على الألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، بينما تحتوي الطحينة على مركبات مضادة للأكسدة تدعم الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الالتهابات.


واختتم أخصائي التغذية حديثه، قائلا إن التمر والطحينة لهم دور فعال في دعم التركيز والصحة الذهنية، حيث يمد التمر الدماغ بالطاقة السريعة، بينما توفر الطحينة أحماضًا دهنية ضرورية لصحة الجهاز العصبي.

