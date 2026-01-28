اجتماع تنظيمي لـ"مستقبل وطن" لتوحيد الرؤى داخل البرلمان

أمين "الأعلى للآثار" يتفقد عددًا من المشروعات الأثرية بالأقصر

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء، اجتماعها التنظيمي الأول مع أعضاء هيئتها البرلمانية بمجلس النواب، في إطار حرص الحزب على توحيد الرؤى والتنسيق التام بين الهيئة البرلمانية، لتعزيز الأداء التشريعي، من خلال آليات التنسيق الحزبي داخل الهيئة البرلمانية، بما يضمن استخدام الأدوات الرقابية، لتحقيق رضاء المواطنين، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب محمد الوحش وكيل مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ونواب رئيس الحزب، والأمناء العموم المساعدين بالحزب، وعدد من الأمناء المركزيين، فضلاً عن نواب رئيس الهيئة البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية عن الحزب بمجلس النواب، ومنسقي وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في كافة المحافظات.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، في البداية، أن الأهداف والرؤية داخل حزب مستقبل وطن واحدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ خطوات واضحة ومحددة، والعمل على تطبيق الآليات اللازمة لتحقيق مستهدفات الحزب، الذي تقع على عاتقه مسؤولية وطنية كبيرة تستوجب العمل المؤسسي والمنظم، وعدم السماح بأي تهاون في الأداء، في إطار المسؤولية أمام الوطن والدولة المصرية.

واستعرض اختصاصات الهيكل التنظيمي للهيئة البرلمانية داخل مجلس النواب بما يعزز الأداء الحزبي، مؤكدًا على عدم التهاون حال عدم الالتزام والانضباط الحزبي.

ناقش الحضور في ختام الاجتماع، مسؤولية حزب مستقبل وطن الوطنية خلال المرحلة الحالية، والدور المنوط بنوابه في دعم الدولة المصرية من خلال أداء تشريعي ورقابي منضبط، مؤكدين أن الانضباط والالتزام الحزبي يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على قوة الحزب ومكانته.

