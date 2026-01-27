احذر.. عادة بسيطة في مطبخك قد تصيبك بالتسمم



بعض العادات اليومية في المطبخ، وإن بدت بسيطة، قد تؤدي إلى تسمم الطعام نتيجة تلوث الغذاء ببكتيريا أو سموم ضارة، مما يعرض الصحة للخطر، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن.



وتعليقا على ذلك، قال أخصائي التغذية الدكتور شهاب صلاح، أن ترك الأطعمة المطبوخة في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة قبل وضعها في الثلاجة أو إعادة تسخينها يعد من الأسباب الشائعة لحدوث التسمم الغذائي.



وأشار "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية تتكاثر بسرعة في نطاق درجات حرارة ما بين 5° و60° مئوية، والمعروف بـ«منطقة الخطر»، ما يجعل التعامل غير السليم مع الطعام سببا مباشرا لنمو هذه الجراثيم.



وأضاف أن إعادة تسخين الأطعمة المطبوخة أكثر من مرة أو ترك بقايا الطعام دون تبريد سريع، واستخدام نفس أدوات التحضير للحوم النيئة والخضروات دون تنظيفها جيدا، كلها ممارسات تزيد من فرصة الإصابة بأعراض التسمم، التي تشمل الغثيان، القيء، الإسهال، وآلام البطن.



وأكد أهمية عدد من الممارسات البسيطة التي تقلل المخاطر بشكل كبير، مثل تنظيف الأسطح والأدوات بانتظام، طهي الطعام للوصول إلى درجات الحرارة الآمنة، تبريد الأطعمة بسرعة بعد الطهي، وتغطية الأطعمة أثناء التخزين في الثلاجة.