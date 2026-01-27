إعلان

احذر.. عادة بسيطة في مطبخك قد تصيبك بالتسمم

كتب- أحمد الضبع:

09:00 م 27/01/2026

الأطعمة المطبوخة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


بعض العادات اليومية في المطبخ، وإن بدت بسيطة، قد تؤدي إلى تسمم الطعام نتيجة تلوث الغذاء ببكتيريا أو سموم ضارة، مما يعرض الصحة للخطر، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن.


وتعليقا على ذلك، قال أخصائي التغذية الدكتور شهاب صلاح، أن ترك الأطعمة المطبوخة في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة قبل وضعها في الثلاجة أو إعادة تسخينها يعد من الأسباب الشائعة لحدوث التسمم الغذائي.


وأشار "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية تتكاثر بسرعة في نطاق درجات حرارة ما بين 5° و60° مئوية، والمعروف بـ«منطقة الخطر»، ما يجعل التعامل غير السليم مع الطعام سببا مباشرا لنمو هذه الجراثيم.


وأضاف أن إعادة تسخين الأطعمة المطبوخة أكثر من مرة أو ترك بقايا الطعام دون تبريد سريع، واستخدام نفس أدوات التحضير للحوم النيئة والخضروات دون تنظيفها جيدا، كلها ممارسات تزيد من فرصة الإصابة بأعراض التسمم، التي تشمل الغثيان، القيء، الإسهال، وآلام البطن.


وأكد أهمية عدد من الممارسات البسيطة التي تقلل المخاطر بشكل كبير، مثل تنظيف الأسطح والأدوات بانتظام، طهي الطعام للوصول إلى درجات الحرارة الآمنة، تبريد الأطعمة بسرعة بعد الطهي، وتغطية الأطعمة أثناء التخزين في الثلاجة.

الأطعمة المطبوخة تسمم الطعام تلوث الغذاء ببكتيريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الجلطة ذابت".. المهن التمثيلية توضح تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي
زووم

"الجلطة ذابت".. المهن التمثيلية توضح تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي
تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير
علاقات

تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير
الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في أسبوع الموضة بباريس
زووم

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في أسبوع الموضة بباريس
رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي لمسلسل "سوا سوا" بطولة أحمد مالك وهدى
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي لمسلسل "سوا سوا" بطولة أحمد مالك وهدى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين الضربة المحدودة والحرب الشاملة.. ما خيارات ترامب العسكرية ضد إيران؟