إعلان

مدير تصنيف حلوان: إدراج 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 مؤسسة تعليمية "طفرة"

كتب : مصراوي

12:00 ص 28/01/2026

جامعة القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت -داليا الظنيني:
وصف الدكتور خالد سيد، مدير وحدة التصنيف الدولي بجامعة حلوان، إدراج 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 مؤسسة تعليمية في تصنيف "ويبومتركس" العالمي بـ "الطفرة الحقيقية"، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يأتي وسط منافسة شرسة تضم نحو 30 ألف جامعة حول العالم.

وقال سيد، خلال استضافته في برنامج "كل الأبعاد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن التواجد المصري في هذا التصنيف يتسم بالتنوع؛ حيث لا يقتصر التمثيل على الجامعات الحكومية فقط، بل يمتد ليشمل الجامعات الأهلية والخاصة .

وأضاف أن النظام المتبع في "ويبومتركس" يضمن تكافؤ الفرص، حيث يمنح كافة الجامعات بمختلف أنواعها مساحة عادلة للتنافس والتميز دون أي تمييز، وهو ما يعزز من مكانة التعليم العالي المصري دولياً .

وأوضح سيد أن هذا التقدم الملحوظ ليس مجرد طفرة عددية، بل هو انعكاس لتحسن جوهري في الأداء الأكاديمي والبحثي والرقمي، مشيراً إلى أن التصنيف يركز على قياس "الأثر الرقمي الشامل" الذي يدمج بين جودة العملية التعليمية وكفاءة البحث العلمي .

ولفت الخبير الأكاديمي إلى أن معايير التقييم تعتمد على ثلاثة ركائز أساسية: أولها الحضور الرقمي الذي يستحوذ على 50% من الوزن النسبي، يليه مؤشر الشفافية بنسبة 10%، وصولاً إلى جودة الإنتاج العلمي والبحثي التي تمثل 40% من إجمالي التقييم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصنيف الجامعات جامعة القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يتوقع وفاته خلال 9 سنوات.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يتوقع وفاته خلال 9 سنوات.. ماذا قال؟
"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
أخبار المحافظات

"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
مروان عثمان: ارتداء قميص الأهلي مسؤولية كبيرة.. وسعيد بتسجيل أول أهدافي
رياضة محلية

مروان عثمان: ارتداء قميص الأهلي مسؤولية كبيرة.. وسعيد بتسجيل أول أهدافي
الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

توفيق عكاشة عن الحروب والصراعات: "الموضوع شبه شبكة الشناوي" (فيديو)
أخبار مصر

توفيق عكاشة عن الحروب والصراعات: "الموضوع شبه شبكة الشناوي" (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون