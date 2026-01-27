أوضح الدكتور سيرجي إيفانوف، أخصائي الأورام الروسي، أن سرطانات الجهاز الهضمي من أكثر أنواع السرطان انتشارا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن خطورتها لا تكمن فقط في شيوعها، بل في صعوبة اكتشافها في المراحل المبكرة.

وتابع أن سرطان المعدة يحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث الانتشار، إضافة إلى شيوع سرطانات البنكرياس والأمعاء الدقيقة والقولون، إلا أن المشكلة الأساسية، هي أن هذه الأورام غالبا ما تُشخص في مراحل متقدمة، ما يقلل فرص العلاج الفعال، وفقا لموقع "kp".

الأعراض لا تظهر مبكر

وقال الدكتور إيفانوف: "يعتمد معظم الناس على ظهور أعراض واضحة للذهاب للطبيب، إلا أن أورام الجهاز الهضمي لا تُظهر أعراضا ملحوظة إلا بعد تقدم المرض".

علامات مبكرة قد لا ينتبه لها المرضى

ورغم ذلك، أشار إلى وجود عدد من العلامات التي تشكل إنذارا مبكرا، من أبرزها:

فقر الدم غير المبرر

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من العلامات المبكرة، وقد يكون العرض الوحيد في بعض الحالات، وغالبًا ما يفسره المرضى على أنه إرهاق عام.

آلام في الصدر والبطن العلوي

يشمل ذلك ألما خفيفا في الجزء العلوي من البطن أو الصدر، خاصة بعد تناول الطعام، إضافة إلى حرقة المعدة، وهي أعراض تشير إلى أورام المعدة أو البنكرياس.

تغيرات في الجهاز الهضمي

آلام متكررة في البطن مصحوبة بتغيرات في عادات التبرز، تكون مؤشرا على وجود خلل خطير في الأمعاء.

صعوبة البلع وألم الظهر

في حالات سرطان المريء، تظهر صعوبة في البلع وألم يمتد إلى الظهر، وغالبًا ما تدل هذه الأعراض على أن الورم في مرحلة متقدمة.

أعراض عامة وغير محددة

تشمل ارتفاعا خفيفا ومزمنا في درجة حرارة الجسم (حتى 37.3 درجة مئوية)، وضعفا عاما، وفقدانا في الوزن، إضافة إلى أعراض تسمم مثل الصداع.

اختلاف الأعراض بحسب موقع الورم

وأوضح إيفانوف أن سرعة ووضوح ظهور الأعراض يعتمد على نوع السرطان ومكان نشأته، على سبيل المثال، تظهر أعراض سرطان القولون الأيمن في مراحل متأخرة، بينما تظهر في القولون الأيسر في وقت أبكر نسبيا، لذلك، لا يمكن الاعتماد على الأعراض وحدها، إذ تُكتشف معظم الحالات خلال الفحوصات الطبية الروتينية.

التشخيص المبكر

وأكد أخصائي الأورام أن الاكتشاف المبكر للمرض يرفع فرص الشفاء بشكل كبير، ويزيد من فاعلية العلاج، كما يتيح خيارات علاجية أوسع ويُسهّل مسار العلاج على المريض.

فحوصات ضرورية للكشف المبكر

وشدد الطبيب على أهمية الفحوصات الدورية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات مزمنة في المعدة أو الأمعاء، أو لديهم تاريخ وراثي للإصابة بالسرطان، أو أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي.

أبرز الفحوصات الموصى بها

تنظير المعدة وتنظير القولون: من أدق الوسائل للكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي.

اختبار الدم الخفي في البراز: يُنصح بإجرائه مرة كل عامين بعد سن الأربعين، ثم سنويا بعد سن الخامسة والستين.

