براءة البلوجر نورهان حفظي من اتهامها بنشر محتوى خادش

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، ببراءة البلوجر نورهان حفظي من اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم "نورهان حفظي" إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت المحكمة الاقتصادية جلسة 6 يناير 2026، لنظر محاكمة المتهمة، والفصل في الاتهامات المنسوبة إليها.

وأسندت النيابة العامة إلى نورهان حفظي تهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على الشبكة المعلوماتية، مقابل الحصول على أجر مادي، وذلك على النحو المبين بأوراق التحقيق.