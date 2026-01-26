ماذا تفعل عند نفاد باقة الإنترنت قبل موعدها؟

كتبت- آية محمد:

يشتكي عدد كبير من المستخدمين من نفاد باقات الإنترنت قبل موعد انتهائها مما يضطرهم إلى تجديد الباقة أكثر من مرة خلال الشهر، في ظل عدم معرفة كثيرين بالجهة التي يمكن التقدم إليها بشكوى رسمية، حيث يكتفي معظمهم بتقديم الشكاوى إلى شركات الاتصالات المشغلة فقط.

ولكن هناك إجراءً آخر يمكن للمستخدم اللجوء إليه حال عدم حل المشكلة أو استمرار نفاد الباقة قبل موعدها المحدد، يتمثل في التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة المختصة بحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر.

ويوفر الجهاز عدة قنوات لتلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات وفحصها، وذلك في إطار دوره لحماية حقوق المستخدمين، خاصة في الحالات التي لا يلتزم فيها مقدم الخدمة بحل الشكوى، أو إذا كانت متعلقة بالجوانب المالية مثل الفواتير، حيث يُلزم الجهاز مقدم الخدمة برد المستحقات المالية حال ثبوت أحقية العميل بعد التحقيق.

وتشمل الشكاوى التي يختص الجهاز بالنظر فيها شكاوى خدمات الإنترنت، وتوصيل وتغطية شبكات الاتصالات، والفواتير وطرق المحاسبة على خدمات الاتصالات، إضافة إلى تأخير إصلاح الأعطال وتوصيل خدمات الاتصالات وأجهزة الهاتف المحمول.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية طرق التواصل مع الجهاز لتقديم الشكاوى:

1- تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "MYNTRA ".

2- البريد الإلكتروني: [email protected].

3- الرقم المختصر: 155 "يعمل يوميًا من 8 صباحًا حتى 10 مساءً".

4- منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات: https://complaints.tra.gov.eg.

5- الواتساب: عن طريق إرسال رسالة إلى أحد الأرقام التالية : (01015515155 - 01111115150 - 01551515505 - 01202155155).

6- منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ولينكد إن وإنستجرام وتويتر".

ولضمان فحص الشكوى بسرعة وكفاءة، يشترط على المستخدم تقديم مجموعة من البيانات الأساسية، تشمل ما يلي:

أولًا: البيانات الشخصية للشاكي وتتضمن الاسم، والعنوان، وأرقام الهواتف المتاحة للتواصل، إلى جانب البريد الإلكتروني إن وُجد.

ثانيًا: تفاصيل الشكوى وتشمل اسم المشغل أو مقدم الخدمة، وأرقام الهواتف التي يمكن الوصول له من خلالها، وبيانات الشكوى المقدمة مسبقًا إلى الشركة المشغلة، بالإضافة إلى رقم الشكوى الذي حصل عليه المستخدم من مقدم الخدمة.

ثالثًا: أي مستندات أو إثباتات داعمة، مثل نسخة من العقد المبرم بين المستخدم ومقدم الخدمة، أو فواتير وسندات سداد تثبت قيام المستخدم بدفع قيمة الخدمة، خاصة في الشكاوى ذات الطابع المالي.

اقرأ أيضًا:

شعبة الذهب: قفزة 10 أضعاف في الطلب على السبائك مقابل تراجع المشغولات

مع قفزة الطلب.. هل يعاني السوق من نقص حاد في السبائك؟ شعبة الذهب ترد

احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش