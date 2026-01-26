الداخلية تكشف ملابسات فيديو تهديد أم بإلقاء طفلتها من شرفة شقة بالمطرية
كتب : علاء عمران
04:06 م 26/01/2026
المتهم
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بتهديد بإلقاء طفلتها من شرفة شقتها بمنطقة المطرية بالقاهرة.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية).
وبسؤالها أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها (مالك محل – مقيم بذات العنوان، وتم ضبطه)، على خلفية خلافات زوجية، قامت على إثرها بالخروج إلى شرفة الشقة محل سكنهما، والاستغاثة بالجيران، وتهديدها بإلقاء نجلتها (طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات).
وأيد الزوج ما جاء بأقوالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.