بدأت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهم بقتل أطفاله الثلاثة في قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، خلال مطلع شهر يوليو الماضي.

وتعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا يوم 3 يوليو الماضي إخطاراً بقيام شخص بذبح أطفاله في إحدى قرى المركز، مما أسفر عن مفارقتهم للحياة جميعاً.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين قيام "أ.م" 37 سنة، عامل، بذبح أطفاله الثلاثة، 7 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات، وقام بتسليم نفسه لنقطة الشرطة بالقرية.

وكشفت التحريات الأولية قيام المتهم بارتكاب الجريمة بسبب وقوع خلافات متكررة مع زوجته التي تركت المنزل منذ 15 يوماً، وتركت له الأبناء .

جرى نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى فرض كردون حول المنزل لحين انتهاء المعاينة.

